Antony se povjerio Valentini Miletić: Nisam imao kopačke, a ni odjeću za igranje nogometa...

Brazilski nogometaš Antony (26) je član Real Betisa, gdje je nakon odlaska iz Manchester Uniteda ponovno uspio pronaći formu i kontinuitet. Brazilac je u Sevilli razgovarao s hrvatskom voditeljicom Valentinom Miletić, koja mu je ranije uručila Sofascore nagradu za najboljeg igrača Europske lige prošle sezone. Razgovor su snimili u njegovom domu, a dotaknuli su se brojnih tema iz njegova privatnog života i nogometne karijere.

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Jedna od njih bila je i njegova epizoda u Manchester Unitedu. Engleski klub doveo ga je iz Ajaxa 2022. godine za 95 milijuna eura, no Brazilac na Old Traffordu nije uspio opravdati velika očekivanja. Nakon nekoliko sezona u Engleskoj preselio je u Betis, gdje je ponovno dobio važnu ulogu i priliku vratiti se na razinu na kojoj je igrao u Ajaxu. Govoreći o razdoblju u Manchesteru, Antony se osvrnuo i na pritisak koji je nosila odšteta od 95 milijuna eura.

- Kažu da brojke ne lažu. Naravno, imaš dodatnu odgovornost kad netko plati toliki iznos za tebe. Tada osjećaš taj dodatni teret. No, oduvijek sam bio igrač koji se nastoji ne fokusirati na te brojke. Znam koliko vrijedim i koliko sam se naporno borio da dođem tu gdje jesam. Ipak, mislim da su na mene najviše utjecale stvari izvana. Prolazio sam kroz teške situacije koje su se odrazile i na moju igru na terenu. Ali ne žalim ni zbog jedne odluke koju sam donio jer, bez obzira na to koliko je bilo teško, bio sam i vrlo sretan. Stekao sam mnogo prijatelja, postigao puno toga i osvojio trofeje, što je važno - započeo je Brazilac na tu temu i dodao.

Foto: Marcelo del Pozo

Antony je posebno govorio o medijskom pritisku koji je osjećao tijekom boravka u Engleskoj. Istaknuo je da javnost često donosi zaključke na temelju onoga što vidi na terenu, bez uvida u ono što se događa izvan nogometa.

- Iskreno, isprva je bilo nezgodno zbog svega što se o meni pisalo, jer ljudi govore o stvarima o kojima zapravo ne znaju ništa. Govore o onome što vide. Oni ne razmišljaju. Govore o onome što vide. Njima je važno samo da se vijesti što bolje prodaju. Ne znaju kroz što prolaziš kod kuće, što se događa u tvojoj svakodnevici. Istina je da nije bilo lako. Ljudi misle da to nije utjecalo na mene, ali naravno da jest i to jako. No, takvi su ljudi, tako su zlobni. Govore stvari, a da nekoga ne poznaju i ne razumiju. Čuju nešto na televiziji i počnu o tome pričati. Ali takav je život. Ako je Isus bio savršen, a ipak su o njemu govorili i odnosili se onako kako su se odnosili, naravno da će govoriti i o meni - zaključio je Antony.

KATAR 2022 - Nakon 90 minuta nemamo pobjednika, Hrvatska i Brazil idu u produžetke | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Betisu je, prema vlastitim riječima, ponovno uspio vratiti osjećaj zadovoljstva i samopouzdanja. Upravo je pronalazak vlastitog identiteta izdvojio kao jednu od najvažnijih stvari za svoje bolje igre.

- Pa, meni je najvažnije pronaći sebe i biti sretan. Mislim da su stvari krenule nabolje otkako sam pronašao sebe. Znam da, kad mi dobro ide i kad sam sretan, mogu puno više uživati u onome što radim. Dakle, da, pronašao sam sebe, zahvaljujući podršci ljudi i načinu na koji su me prihvatili. Pronalazak samoga sebe zapravo je bio način da pokažem kako igram - započeo je Antony.

Foto: Sarah Meyssonnier

Iza Brazilca je, međutim, odrastanje u potpuno drugačijim uvjetima. Rođen je u Sao Paulu i odrastao u faveli, gdje je, kako kaže, od najranije dobi bio suočen s brojnim životnim poteškoćama. Danas se u taj kraj redovito vraća tijekom odmora, a upravo je uspomene iz djetinjstva odlučio trajno zadržati i tetovažom.

- Iskreno, ispunjava me velikim ponosom kad govorim o tome. Kad god imam priliku govoriti o faveli, to i činim. Jer, iako je život tamo težak, to je četvrt u kojoj sam mnogo toga naučio. Ondje sam odrastao i postao čovjek, a unatoč svim poteškoćama, doživio sam i mnogo lijepih trenutaka. Sve je ondje bilo teško. Čak su i najjednostavnije stvari predstavljale izazov. No, bez obzira na teškoće, mi koji smo ondje živjeli sve smo to prebrodili s osmijehom. Ljudi si međusobno puno pomažu. Primjerice, ako nisi imao riže, susjed bi ti je rado ustupio. Zato volim srčanost ljudi iz favele. Naravno, uz sve te dobre strane, postoje i vrlo složene situacije. Vidio sam mnogo tužnih stvari. Ipak, to je mjesto koje, iskreno, volim više od ičega - opisuje Brazilac i dodaje.

KATAR 2022 - Nakon 90 minuta nemamo pobjednika, Hrvatska i Brazil idu u produžetke | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Kad god sam na odmoru, odlazim tamo jer se ondje osjećam kao Antony, onaj dječak. Osjećam se kao pravi Antony. Antony koji nije nogometaš, već običan čovjek. Onaj koji nekoć nije imao ni prave kopačke za igru, a često ni prikladnu odjeću. Jako sam ponosan na sve što sam doživio u faveli i na to što sam, nakon velike borbe, uspio izvući svoju obitelj odande. Zato na leđima imam istetoviranu favelu u kojoj sam živio. To je mjesto koje mi je, iskreno, priraslo srcu. Kad god mogu, s velikim ponosom govorim o faveli. Brže odrastaš zbog stvari koje vidiš. Moraš biti i vrlo oprezan jer nije lako. Živio sam usred favele i mnoge su se stvari događale točno ispred moje kuće. No, imam obitelj koja vjeruje u Boga, a to mi je također puno pomoglo. Zaista sam zahvalan na tome. Tata je odlazio od kuće u pet ujutro i vraćao se s posla u devet navečer, isto tako i mama - ispričao je.

Foto: Sarah Meyssonnier

U razgovoru se prisjetio i Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine. Antony je tada bio dio brazilske reprezentacije koja je u četvrtfinalu igrala protiv Hrvatske. Vatreni su nakon 1:1 poslije produžetaka slavili u raspucavanju jedanaesteraca i izborili plasman među četiri najbolje reprezentacije turnira.

- Bila je to dobra utakmica, da. Hrvatska ima vrlo dobru momčad. Iskreno, bila je to doista teška večer. Mislim da mi je to bila najbolja utakmica u dresu reprezentacije. Dobro se sjećam te sjajne utakmice koju sam odigrao. Naravno, bilo je jako tužno izgubiti na jedanaesterce. No, to me učinilo zrelijim, puno sam iz toga i naučio. Hrvatska je posljednjih godina znatno napredovala. Imate stvarno dobru reprezentaciju. I, dobro, nemam lijepe uspomene na utakmice protiv Hrvatske jer smo izgubili, ali mislim da se sada osjećam puno spremnije i zrelije - otkrio je Brazilac.