FOTO Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli! Među njima i slavni Japanac

No ono što je oduševilo ocjenjivački sud nije jednako dobro prošlo kod javnosti. Društvene mreže ubrzo su preplavile kritike, a mnogima su upravo veliki otvori između tribina najveći problem. Koliko su prve reakcije negativne, pokazuje i anketa 24sata. U gotovo 90 posto slučajeva čitatelji koji su glasovali odgovorili su da im se dizajn novog Maksimira ne sviđa. | Foto: Grad Zagreb