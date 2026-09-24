FOTO Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli! Među njima i slavni Japanac

Prema trenutačnom planu, uklanjanje postojećeg Maksimira trebalo bi započeti 2027., dok se početak gradnje novog stadiona očekuje 2029. godine
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Nakon desetljeća čekanja, propalih planova i brojnih ideja Zagreb je u četvrtak konačno dobio konkretan odgovor na pitanje kako bi trebao izgledati novi stadion u Maksimiru. Predstavljeni su rezultati međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice, a pobjedu je odnio talijanski studio VG13 Architects Studio Associato iza kojeg stoje arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi.
| Foto: Grad zagreb
Nakon desetljeća čekanja, propalih planova i brojnih ideja Zagreb je u četvrtak konačno dobio konkretan odgovor na pitanje kako bi trebao izgledati novi stadion u Maksimiru. Predstavljeni su rezultati međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice, a pobjedu je odnio talijanski studio VG13 Architects Studio Associato iza kojeg stoje arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi. |
Foto: Grad zagreb
Nakon desetljeća čekanja, propalih planova i brojnih ideja Zagreb je u četvrtak konačno dobio konkretan odgovor na pitanje kako bi trebao izgledati novi stadion u Maksimiru. Predstavljeni su rezultati međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice, a pobjedu je odnio talijanski studio VG13 Architects Studio Associato iza kojeg stoje arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi.
| Foto: Grad zagreb
Konkurencija je bila velika. Na natječaj, koji je trajao od 20. ožujka do 17. srpnja, pristiglo je čak 88 radova iz više od 20 zemalja. Pobjednički projekt predviđa stadion kapaciteta 35.000 gledatelja, a upravo je njegov neuobičajeni izgled odmah postao glavna tema među Dinamovim navijačima i zagrebačkom javnošću.
| Foto: Grad zagreb
Za razliku od klasičnih zatvorenih nogometnih arena kakve posljednjih godina niču diljem Europe, novi Maksimir trebao bi zadržati otvoreni karakter. Četiri tribine vizualno su odvojene velikim otvorima u kutovima stadiona, dok iznad njih dominiraju velike kose plohe krova.
| Foto: Grad zagreb
Predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić objasnio je kako je riječ o namjerno drukčijem i autentičnom projektu koji se oslanja i na arhitektonski DNK starog Maksimira, dok je predsjednik Dinama Zvonimir Boban projekt opisao kao zagrebački, dinamovski i futuristički.
| Foto: Grad zagreb
No ono što je oduševilo ocjenjivački sud nije jednako dobro prošlo kod javnosti. Društvene mreže ubrzo su preplavile kritike, a mnogima su upravo veliki otvori između tribina najveći problem. Koliko su prve reakcije negativne, pokazuje i anketa 24sata. U gotovo 90 posto slučajeva čitatelji koji su glasovali odgovorili su da im se dizajn novog Maksimira ne sviđa.
| Foto: Grad Zagreb
Uz pobjedničko rješenje javnosti su predstavljena još četiri nagrađena rada, odnosno cijeli Top 5 natječaja. Drugoplasirani je projekt briselskog ureda XDGA, koji je ponudio znatno kompaktniji stadion s naglašenom velikom krovnom plohom.
| Foto: Grad Zagreb
Treće mjesto pripalo je timu koji čine Plan Común, Studio Muoto, DATA architectes, Beatriz Borque i Beatriz Saladich. Njihov projekt već je nazivom "A Stadium in the Park" naglašavao ideju stadiona snažno uklopljenog u zelenilo i okolni prostor.
| Foto: Grad Zagreb
Četvrtoplasirano rješenje potpisuju Hrvoje Njirić i Iskra Filipović iz njiric plus arhitekata. Za razliku od pobjedničkog projekta s jasno razdvojenim tribinama, njihov je prijedlog oblikovan kao kompaktnija, zaobljena cjelina s kontinuiranim vanjskim omotačem. Peto mjesto osvojila je suradnja francuskog LAN-a i poljskog P2PA, čiji se rad ističe monumentalnim vanjskim pročeljem i ponavljanjem snažnih konstrukcijskih elemenata.
| Foto: Grad Zagreb
No priča tu nije završila. Od trenutka kada je proglašen pobjednik počeli su se pojavljivati i radovi arhitektonskih ureda koji se nisu uspjeli probiti među pet nagrađenih. A među njima ima projekata koji su također privukli pozornost javnosti.
| Foto: KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Još jedno rješenje koje nije završilo među pet nagrađenih potpisuju Urbane ideje u suradnji sa svjetski poznatim japanskim arhitektonskim studijem Kengo Kuma & Associates.
| Foto: KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
I oni su se javili na međunarodni natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice, a nakon objave rezultata javnosti su pokazali svoju viziju novog Dinamova doma.
| Foto: KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Foto KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Njihov prijedlog također je nudio bitno drukčiji Maksimir od pobjedničkog rada.
| Foto: KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Stadion je zamišljen kao zaokružena i kompaktna cjelina, s naglašenom konstrukcijom koja obavija tribine i daje mu prepoznatljiv vanjski izgled.
| Foto: KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Foto KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Poseban naglasak stavljen je na povezivanje arhitekture s okolnim zelenilom, što je karakteristično i za brojne projekte japanskog studija Kengo Kuma & Associates.
| Foto: KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Foto KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Foto KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Foto KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Foto KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Foto KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Foto KENGO KUMA & ASSOCIATES/Facebook
Svoj natječajni rad objavio je i zagrebački 3LHD, koji također nije završio među pet nagrađenih.
| Foto: 3LHD/Facebook
Jedan od partnera tog studija Marko Dabrović nakon objave rezultata naglasio je kako bi suvremeni stadion, prema njegovu shvaćanju, trebao imati kompaktnu formu, ali i biti dio svakodnevnog života grada.
| Foto: 3LHD/Facebook
Ideja je da golemi prostor ne živi samo nekoliko sati za vrijeme utakmice, već da ostatak tjedna funkcionira kao dio parka i susjedstva. Upravo je takav pristup bitno drukčiji od koncepta koji je ocjenjivački sud na kraju izabrao.
Foto 3LHD/Facebook
Foto Studio Kaić Arhitekti/Facebook
Foto 3LHD/Facebook
Foto 3LHD/Facebook
Foto 3LHD/Facebook
Na društvenim mrežama svoje su natječajne prijedloge objavili i Urbane ideje te Studio Kaić.
| Foto: Studio Kaić Arhitekti/Facebook
Ni njihovi projekti nisu se našli među pet nagrađenih, ali njihovo pojavljivanje nakon objave pobjednika dodatno je otvorilo raspravu o tome što je sve ocjenjivački sud imao pred sobom.
| Foto: Studio Kaić Arhitekti/Facebook
Pet službeno nagrađenih radova tako predstavlja tek mali dio od ukupno 88 vizija budućnosti jednog od najvažnijih sportskih prostora u Zagrebu.
| Foto: Studio Kaić Arhitekti/Facebook
Foto Studio Kaić Arhitekti/Facebook
Foto Studio Kaić Arhitekti/Facebook
Foto Studio Kaić Arhitekti/Facebook
Foto Studio Kaić Arhitekti/Facebook