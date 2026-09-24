Obavijesti

Galerija

Komentari 20
NEKI SU ZADIVLJUJUĆI

FOTO Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli! Među njima i slavni Japanac

Prema trenutačnom planu, uklanjanje postojećeg Maksimira trebalo bi započeti 2027., dok se početak gradnje novog stadiona očekuje 2029. godine
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
storyeditor/2026-09-24/Stadion_Maksimir__02_.jpeg
Nakon desetljeća čekanja, propalih planova i brojnih ideja Zagreb je u četvrtak konačno dobio konkretan odgovor na pitanje kako bi trebao izgledati novi stadion u Maksimiru. Predstavljeni su rezultati međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice, a pobjedu je odnio talijanski studio VG13 Architects Studio Associato iza kojeg stoje arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi. | Foto: Grad zagreb
1/38
Nakon desetljeća čekanja, propalih planova i brojnih ideja Zagreb je u četvrtak konačno dobio konkretan odgovor na pitanje kako bi trebao izgledati novi stadion u Maksimiru. Predstavljeni su rezultati međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice, a pobjedu je odnio talijanski studio VG13 Architects Studio Associato iza kojeg stoje arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi. | Foto: Grad zagreb
Komentari 20

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026