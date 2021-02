Sean Shelby, UFC-ov 'matchmaker' raspitivao se o meni. Dugo me prate, poslali su poruku da budem spreman. Opcija je bila ljetos da čekam kao zamjena, za slučaj da netko otpadne, u Abu Dhabiju u onoj prvoj turi Fight Islanda. Željeli su me jer mi je istekao ugovor s KSW-om, ali nije se realiziralo, priča nam hrvatski MMA borac Antun Račić (30).

- Ma i drago mi je. Nisam želio KSW-u guzicom zatvoriti vrata. Vjerovali su u mene, imam tamo niz od šest pobjeda, prvak sam bantam kategorije i ne bi bilo baš lijepo da sam otišao bez obrane naslova. Naravno da bih jednog dana želio dogurati do UFC-a, možda i hoću ako me zdravlje poslužili, ali zasad uživam tu gdje jesam, radim ono što volim, dobio sam dobar novi ugovor, poštuju me i to je to.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovor s Ivanom Dijakovićem

A tu obranu od naslova Antun je odradio u prosincu protiv neugodnog Brazilca Brune Augusta dos Santosa.

- Bio je bolji u prve dvije runde. Baš me iznenadio, fizički je bio strašno moćan, a njegov tim sjajno me analizirao. Pokušao je hvatati leđa, znao sam da mu je to 'specijalka', ali na početku borbe nisam razmišljao, ponijela me želja i to je iskoristio. Ipak, znao sam da sam fizički sjajno spreman, da imam snage i za više od pet rundi i tako je i bilo, pobijedio sam odlukom sudaca.

Samo dva mjeseca nakon te borbe, već je Antun dobio novog protivnika. Čeka ga revanš protiv neugodnog Sebastiana Przybysza (27) na KSW-u 59 u Lodzu 20. ožujka.

'Mimoišli smo se'

Podsjetimo, Antun je Przybysza pobijedio u prosincu 2018. godine jednoglasnom sudačkom odlukom u borbi na tri runde. Przybysz je nakon poraza od Hrvata napravio kvalitetan reset. Povezao je tri pobjede i KSW mu je dao šansu za revanš.

- Prošle godine samo sam trenirao, bio u kampovima, odradio UFD-ov kamp u Makarskoj, a borbi nije bilo. Tek ova s Brazilcem potkraj godine, a sad dvije borbe u tri mjeseca. Možda je malo rano za novu borbu, ali ja sam spreman, imao sam nekih manjih ozljedica, ali ništa strašno i neuobičajeno. Znao sam da će mi protivnik biti Przybysz jer je nakon moje pobjede nad Dos Santosom ušao u kavez - pojašnjava Račić pa dodaje:

- Trebali smo se Przybysz i ja boriti još prošle godine, ali je prvo on imao koronu pa potom i ja... Nekako smo se mimoišli, ali sad je došlo vrijeme za tu borbu. Zaslužio je revanš, nakon poraza od mene nanizao je tri pobjede i bit će opasan. Ipak, ja sam, kao što sam rekao, u potpunosti spreman, spremam se kao da se borim s najboljim borcem na svijetu.

'Zaslužio je revanš'

Račićev uspon počeo je dolaskom u UFD Gym kod Ivana Dijakovića.

- U Hrvatskoj više nisam mogao napredovati, morao sam prelomiti i otići u Düsseldorf. Kod Ivana imam sve, on mi je menadžer i posložio je cijelu dvoranu. Napredovao sam u svim segmentima, Ivan Hippolyte je glavni trener, za grappling je zadužen bivši UFC-ov borac Gleison Tibau, za boks je tu Sukru Aksu, tu je i Tomi Dijaković... Imate sve što vam treba, rasporedite si treninge i samo napredujete. Lijepo mi je tu, imam uz sebe Roberta Soldića, na pripremama je sad ovdje i Damir Beljo, tu je Sara Luzar-Smajić...

Koliko je Przybysz nabrijan?

- Baš jako, želi taj revanš. Ne samo on, cijela Poljska želi da izgubim, bode ih malo u oči taj moj niz nepobjedivosti. Ovo je njihov borac, jako talentiran, naravno da su uz njega. Visok je 175, dakle, čak deset centimetara viši od mene, ima bolji 'reach' i bit će opasan.

Koliko možeš diktirati uvjete čelnicima KSW-a, sad kad si prvak i imaš jednu obranu naslova iza sebe?

- Poznat sam kao borac koji ne bira protivnike. Čak sam u početku karijere prihvaćao sve i to nije uvijek bilo dobro. Borio se s ljudima koji nisu moja kategorija... Kad god sam spreman, borim se. Ja sam takav, uvijek sam u treningu, čak i kad odem kući u Dubrovnik na odmor. Tamo ne mogu napredovati, ali održavam formu, tako da sam uvijek na 80-90 posto spreme. Okej, kad sam u Dubrovniku malo se i opustim. Odem na par kava, jedem nezdravo, ali to je samo par dana u godini. Zapravo sam uvijek u 'drilu' - rekao je za kraj Antun.