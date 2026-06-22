MA, KAKO SAD TO? PLUS+

APSURD Došao je na pripreme Hajduka, a nitko mu iz kluba nije javio da su ga već otpisali!?

Piše Tomislav Gabelić,

U iščekivanju sponzorske ponude i konačnog dogovora, na čekanju su i prinove, a Robert Graf navodno planira što prije dovesti tri igrača...