APSURD Došao je na pripreme Hajduka, a nitko mu iz kluba nije javio da su ga već otpisali!?
U iščekivanju sponzorske ponude i konačnog dogovora, na čekanju su i prinove, a Robert Graf navodno planira što prije dovesti tri igrača...
Hajduk je počeo pripreme za novu sezonu, za koju će sportski direktor Robert Graf momčad sastavljati u hodu. Jasno je da Poljak ima ideje i zamisli, ali i financijska ograničenja, koja mu limitiraju poteze. Pa iako su, prema neslužbenim izvorima, čelnici kluba isplatili većinu zaostataka igračima, pitanje je što će se događati kad je riječ o ulaznim transferima. Jer nije tajna da Hajduk nema novca, a tu su i ograničenja koje je postavila Uefa te potreba poštovanja financijskog fair-playa.