Istra je smijenila Tomića, a na njegovo mjesto barem privremeno bi trebao doći Sergej Banović, trener Uljanika, koji služi kao razvojna momčad Puljana
Apsurd! Isti trener vodit će dva kluba u identičnoj fazi Kupa?
Samo šest kola HNL-a prošlo je prije prve smjene u novoj sezoni domaćeg prvenstva. Uprava Istre prva je povukla “okidač” i smijenila Gorana Tomića. Nekada dokazani trener u domaćem nogometu nakon povratka nije opravdao očekivanja i sporazumno je raskinuo ugovor s klubom iz Pule nakon osvojenih pet bodova.
Istru prije nastavka prvenstva čeka utakmica šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa protiv četvrtoligaša Neretve, a momčad bi trebao voditi Sergej Banović. On je glavni trener Uljanika, Istrine filijale koja se natječe u trećoj ligi (2. NL).
Ovdje dolazimo do zbilja raritetne situacije. Uljanik, prošlosezonski osvajač Kupa Istarske županije, prošao je pretkolo i također igra u šesnaestini finala Kupa. Njih u srijedu 24. rujna čeka utakmica s Osijekom na Verudi i ako Istra dotad ne pronađe novog trenera, Banović će voditi Uljanik protiv Osijeka.
Kup je već navikao na slične bizarne situacije. Prošle sezone Niko Galešić u zimskom prijelaznom roku promijenio je sredinu i iz Rijeke prešao u Dinamo. S Rijekom je igrao četvrtfinale Kupa u listopadu, a potom je u odgođenoj utakmici u istoj fazi natjecanja zaigrao za “modre” protiv Bjelovara.
Većina europskih liga i natjecanja ne dopušta ovakvu situaciju jer pravila jasno zabranjuju nastup istog igrača za dva različita kluba u istoj fazi turnira. No, hrvatski nogomet nema takav propis i to je dovelo do bizarnog presedana. Situacija s Banovićem dovela je stvar do pravog apsurda jer bi isti trener mogao voditi dvije različite momčadi u identičnoj fazi Kupa.
