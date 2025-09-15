Apsurd! Isti trener vodit će dva kluba u identičnoj fazi Kupa?

Samo šest kola HNL-a prošlo je prije prve smjene u novoj sezoni domaćeg prvenstva. Uprava Istre prva je povukla “okidač” i smijenila Gorana Tomića. Nekada dokazani trener u domaćem nogometu nakon povratka nije opravdao očekivanja i sporazumno je raskinuo ugovor s klubom iz Pule nakon osvojenih pet bodova.

Istru prije nastavka prvenstva čeka utakmica šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa protiv četvrtoligaša Neretve, a momčad bi trebao voditi Sergej Banović. On je glavni trener Uljanika, Istrine filijale koja se natječe u trećoj ligi (2. NL).

Ovdje dolazimo do zbilja raritetne situacije. Uljanik, prošlosezonski osvajač Kupa Istarske županije, prošao je pretkolo i također igra u šesnaestini finala Kupa. Njih u srijedu 24. rujna čeka utakmica s Osijekom na Verudi i ako Istra dotad ne pronađe novog trenera, Banović će voditi Uljanik protiv Osijeka.

Kup je već navikao na slične bizarne situacije. Prošle sezone Niko Galešić u zimskom prijelaznom roku promijenio je sredinu i iz Rijeke prešao u Dinamo. S Rijekom je igrao četvrtfinale Kupa u listopadu, a potom je u odgođenoj utakmici u istoj fazi natjecanja zaigrao za “modre” protiv Bjelovara.

Većina europskih liga i natjecanja ne dopušta ovakvu situaciju jer pravila jasno zabranjuju nastup istog igrača za dva različita kluba u istoj fazi turnira. No, hrvatski nogomet nema takav propis i to je dovelo do bizarnog presedana. Situacija s Banovićem dovela je stvar do pravog apsurda jer bi isti trener mogao voditi dvije različite momčadi u identičnoj fazi Kupa.