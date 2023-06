Arapi su u City uložili preko 2 milijarde eura, ali sad im se isplatilo. Evo koliko su zaradili

Mansour bin Zayed Al Nahyan čovjek je koji je od Manchester Cityja stvorio moćnu europsku silu. Kada je korporacija, na čijem je on čelu, 2008. godine kupila klub, 'građani' su bili tek prosječni engleski prvoligaš koji je bio debelo u sjeni puno poznatijeg rivala Uniteda. Htio je prvo pokoriti konkurenciju u Engleskoj pa potom i u Europi. Bio je to itekako skup proces. No, barem njemu i njegovim arapskim petrodolarima to nije bio problem.

Šeik Mansour je na čelu korporacije koja vrijedi 17 milijardi dolara, a u 15 godina je u City upumpao 2,3 milijarde eura. Toliko je bilo potrebno da postane najbolji klub u Europi. City je u njegovoj eri osvojio sedam naslova prvaka Engleske, tri FA Kupa i šest Liga kupa, no neprežaljena ljubav bio je trofej Lige prvaka.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Konačno je to i dočekao u subotu navečer kada je tek drugi put u životu i prvi put nakon 2010. godine došao pogledati utakmicu Manchester Cityja. Građani su ispunili njegov san i osvojili Ligu prvaka pobijedivši u finalu Inter (1-0).

Foto: Mark Pain

Otkako je Pep Guardiola sjeo na klupu, City je jedan od najmoćnijih klubova na planeti, a samo ove sezone su pobrali sve trofeje. Ligu prvaka, Premier ligu i FA Kup. I nije samo trofej u pitanju. Šeiku se konačno ova skupa investicija isplatila i u financijskom smislu. City je ove sezone zaradio sulud novac.

Foto: Mark Pain

Osvajanjem Lige prvaka na račun je sjelo 135 milijuna eura, dok je najobilniji kolač u Premier ligi. S trofejem su inkasirali 190 milijuna eura, dok su od FA Kupa zaradili 4,5 milijuna eura. I nije to sve. Na zimu ih čeka Svjetsko klupsko prvenstvo gdje će loviti nagradu od 58 milijuna eura. Građani će biti jedni od glavnih favorita pa ako osvoje i to natjecanje, ukupna cifra od nagrada bit će oko 400 milijuna eura. Toliki je budžet Juventusa za jednu sezonu.