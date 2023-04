Arapović: 'Bila sam bolesna, a sad sam prvakinja Europe'

Pokušala sam biti što smirenija tijekom finala. Igrala sam do zadnjeg poena, kao da je riječ o početku meča. Uspjela sam tijekom cijelog susreta imati punu kontrolu. Na tri prethodna EP-a do 15 i do 19 godina izgubila sam u četvrtfinalu. Ovo mi je prva medalja i vrlo sam ponosna.

Nadmašila Boroš

Kaže to supertalentirana Hana Arapović (18), koja je na kontinentalnoj U-21 smotri osvojila zlato. U polufinalu je s 4-0 nadigrala Njemicu Miu Griesel, a potom je u finalu 4-1 pobijedila Njemicu Sophiju Klee. Inače, s Klee se susrela i u skupini, a tad je također slavila 4-1.

No najtežu prepreku svladala je u četvrtfinalu, kad je pobijedila Rumunjku Elenu Zahariju (4-2).

- Znamo se otkad smo bili djeca. Desetak godina igramo na turnirima i, svaki put kad smo se srele, bila je žestoka i tijesna borba. Znamo se u dušu. Prevagnula je trenutna inspiracija i jača glava - kaže presretna Hana, koja na klupskoj razini nastupa za Weil, koji se nalazi na tromeđi Njemačke, Švicarske i Francuske.

Imali smo prije europske juniorske prvakinje. Tamara Boroš bila je prva u Haagu 1995. godine, a Cornelia Vajda u Bratislavi 2000. godine. Hrvatska je već imala zlato na europskom prvenstvu do 21 godine (mlađi seniori). Tomislav Pucar osvojio je prvo mjesto u ruskom Sočiju 2017.

'Bila sam teško bolesna'

Hana je uzora pronašla u ocu Darku, koji je bio uspješan igrač te se pokazao kao još bolji trener. Na stolnoteniskoj sceni uzdigao se kao trener STK Dr. Časl, s kojim je osvajao europska i domaća natjecanja. Sad je izbornik hrvatske ženske stolnoteniske reprezentacije.

Obitelj Arapović prije dvije godine bila je u šoku. Hani je ustanovljen tumor jajnika. Sreća u nesreći bila je da se radilo o dobroćudnom tumoru.

- To se dogodilo slučajno, na pregledu na koji sam došla zbog višemjesečnih bolova u leđima. Kondicijski trener Kristijan Blažević spojio me s liječnicom Matijom Žutelijom Fattorini. Ona je odmah posumnjala da nije riječ samo o leđima. Liječnica mi nije ništa htjela reći, iako je sumnjala - opisala je Hana pa pojasnila:

- Rendgen nije ništa pokazivao, ali me je dr. Žutelija Fattorini dodatno poslala na magnetsku rezonanciju. No zbog aparatića u zubima nisam mogla obaviti magnetsku, tako da sam završila na CT-u. Na kraju sam saznala da probleme radi prilično velik tumor.

Plakala je, bojala se da neće moći trenirati. Operirali su je četiri dana nakon dijagnoze i sve je prošlo OK. Nakon dva mjeseca vratila se u dvoranu, a sad, eto, i pokorila Europu. Bravo, Hana!

