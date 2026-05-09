KAOS U SVLAČIONICI

Arbeloa brani igrače i otkriva: 'Imao sam suigrača koji je drugog udario palicom za golf'

Bruno Lukas
Čitanje članka: 1 min
Trener Real Madrida Alvaro Arbeloa obranio je Valverdea i Tchouamenija uoči El Clasica, ali nije skrivao da je sezona krenula nizbrdo

Alvaro Arbeloa nije izbjegao teška pitanja na konferenciji za novinare u subotu. Glavna vijest u glavom gradu Španjolske ovih dana je tučnjava između Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija. Arbeloa ne opravdava Valverdeove postupke, ali jasno daje do znanja da svi griješe. Ono što ga je najviše povrijedilo, kaže, jest to što je sve procurilo, bez optuživanja igrača.

- Vrlo sam ponosan na odlučnost kojom je klub djelovao. Igrači su se ispričali klubu, navijačima i suigračima. Ono što neću učiniti jest spaliti ih na lomači na javnom trgu.  Ako želite nekoga kriviti, krivite mene - rekao je Arbeloa. 

Arbeloa, koji je u siječnju preuzeo dužnost od otpuštenog Xabija Alonsa, otkrio je nezadovoljstvo puštanjem informacija.

- Jednom sam imao suigrača koji je imao palicu za golf i njome udario drugog suigrača. Ono što se događa u svlačionici Real Madrida trebalo bi ostati u svlačionici Real Madrida. To su situacije koje se ne bi smjele događati, ali uvijek su se događale. Ne opravdavam to, ali naravno da sam doživio situacije koje su bile gotovo gore - ispričao je.

Trener je potvrdio da će Tchouameni ipak igrati u nedjelju na Camp Nou protiv Barcelone, dok je Valverde nedostupan zbog ozljede glave zadobivene u incidentu. Klub je priopćio da mora mirovati 10 do 14 dana.

Ovo je bio već drugi sukob između dvojice igrača u tjedan dana, a sve se događa usred rastuće napetosti u momčadi. Kylian Mbappe prošlog je mjeseca bio upleten u žestoku svađu s članom stručnog stožera, a Antonio Rüdiger se ispričao zbog svađe sa suigračem.

Madridska kriza dolazi u najgorem trenutku jer Barcelona u nedjelju može osvojiti La Ligu već s jednim bodom, a Real zaostaje 11 bodova.

