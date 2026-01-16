Obavijesti

UOČI IDUĆEG SUSRETA

Arbeloa objasnio debakl, pa je najavio Levante: 'Poraz je moja greška, ali kreće lov na La Ligu'

Piše Issa Kralj,
Foto: Pablo Morano

Jako poštujem mišljenje navijača na Bernabéu. Razumijem da su navijači povrijeđeni i razočarani, ali tražit ću od njih podršku za svoje igrače - rekao je Arbeloa uoči utakmice protiv Levantea u subotu 17. siječnja

Real Madrid je šokantno ispao u isteku sudačke nadoknade iz Copa del Reyja od drugoligaša Albacete koji su slavili 3-2. To im je bio drugi poraz u tri dana nakon što su istim rezultatom izgubili od Barcelone u finalu Superkupa. Nakon poraza u Superkupu s klupe 'kraljevskog kluba' smijenjen je Xabi Alonso,  a naslijedio ga je Alvaro Arbeloa. Xabijev nasljednik je doživio poraz od drugoligaša, a sada se nadaju boljem rezultatu u La Ligi gdje ih u subotu 17.siječnja čeka susret protiv Levantea. Madriđani imaju četiri boda zaostatka za vodećom Barcelonom stoga im je ovo bitna utakmica. 

Arbeloa je na konferenciji na medije najavio susret 20. kola španjolske lige. 

- Fokusirani smo i s puno energije i želje da odigramo utakmicu koja je ključna. Želimo se vratiti na naš stadion i nastaviti borbu za La Ligu. Želimo potvrditi tu motivaciju sjajnom utakmicom - rekao je novi trener Reala i poslao poruku navijačima:

- Jako poštujem mišljenje navijača na Bernabéu. Razumijem da su navijači povrijeđeni i razočarani, ali tražit ću od njih podršku za svoje igrače. Veliki podvizi postignuti su kada je Bernabéu bio uz svoje igrače. Tražit ću od njih da budu uz nas, da nas podrže i nadamo se da će ova sezona završiti kako želimo. 

Copa del Rey - Round of 16 - Albacete v Real Madrid
Foto: Pablo Morano

Kratko se osvrnuo i na poraz protiv Albacetea. 

- Ako netko želi da moje riječi budu kritika prema Xabiju i njegovom stručnom stožeru, bit će u velikoj zabludi. U Albaceteu su nedostajale ideje, fizička sprema i mnoge stvari, a odgovoran sam bio ja i od sada nadalje odgovoran ću biti ja. Privilegija je raditi s Antoniom Pintusom i radit ćemo na tome da vratimo najbolju verziju igrača u svim aspektima - zaključio je. 

