Arenasport se više neće boriti za sportske prijenose. Što će to značiti za hrvatske gledatelje?

Telekom Srbija dogovorio je ovaj tjedan kupnju televizijske postaje Sportklub u toj zemlji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji i drugih usluga u tvrtki Eon TV International u sklopu grupacije United Medije biznismena Dragana Šolaka, većinskog vlasnika klubova Southamptona, Valenciennesa i Göztepea. Cijeli posao bez gotovine i dugova iznosi 652 milijuna eura.

To u praksi znači da će Arenasport preuzeti gotovo sva televizijska prava u tim zemljama, ali je s druge strane tog posla i promjena koja se na tržištu televizijskih prava za sportske događaje sprema u Hrvatskoj. Srpski telekom fokusirat će se, kako kažu, na zapadni Balkan i dijasporu, i više neće ulagati u prava za Hrvatsku i Sloveniju.

- Očekuje se da će se troškovi Arene u samo tri godine smanjiti za više od 175 milijuna eura, dok će prihodi značajno porasti. Dio sredstava koji je ranije odlazio na skupa inozemna sportska prava sada će biti usmjeren na jačanje domaćeg sporta i produkcije, što će dodatno ojačati svoju poziciju u dijaspori. Kombinacijom značajnih ušteda, ulaganjem u domaće sadržaje, Telekom jača svoju poziciju lidera u regiji i svjetskoj dijaspori - rekao je direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić gostujući na RTS-u.

Prava na prijenose traju još godinama

U hrvatskoj podružnici Arenasporta, kako neslužbeno doznajemo, nisu dobili informacije o mogućem gašenju. Izgledno je kako do njega neće doći prije nego što isteknu prava za prijenose sportskih natjecanja te kuće. Arenasport ima četiri velika nogometna natjecanja u svom portfelju, španjolsku La Ligu do kraja sezone 2025/26., Ligu prvaka do sezone 2026/27., englesku Premier ligu do 2027/28., a talijansku Serie A do 2028/29. Na njihovim kanalima, između ostaloga, emitiraju se i NBA i NFL.

Dakle, još najmanje tri do četiri godine na Arenasportu bi trebalo biti vrhunskog sporta, a što će biti poslije? Šuška se kako će hrvatski Sportklub, koji se emitira samo na svojoj platformi Eon, a ne putem telekom operatera, krenuti u veliku ofenzivu na TV prava. Osim njega, bitan je igrač na domaćoj sceni i Hrvatski telekom koji ima prava na HNL i druga domaća nogometna natjecanja do kraja iduće sezone ugovorom s HNS-om teškim 44 milijuna eura za četiri godine.