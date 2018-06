Argentina ostaje bez izbornika zbog seks afere s kuharicom?!

Jedne sam večeri otišao u bar. Cijelu sam noć razgovarao s jednom ženom, smijali smo se, flertali, platio sam joj nekoliko pića. Oko 5 sati ujutro u bar je ušao neki frajer, zgrabio ženu i odveo je u WC. Vodili su ljubav i i ona je otišla s njim. No, to nije važno jer sam ja imao veći posjed tijekom večeri, dobro su poznate riječi Jorgea Sampaolija, argentinskog izbornika.

Tom je izjavom postao popularan u svim nogometnim sferama, a ako ćemo vjerovati argentinskim medijima, ovaj put Jorge nije 'igrao' na posjed.

Tvrde kako je Sampaoli seksualno uznemiravao kuharicu koja je cijeli slučaj odmah prijavila. Njen identitet i dalje je nepoznat.

Interesting fact regarding Gabriel Anello, the journalist, who claimed the scandal regarding Sampaoli....2 years bback, he accused Lavezzi of smoking weeds during Copa America.....before that said Messi is Spaniard and Argentina don't need him at all..... pic.twitter.com/LPhBU1lDfM