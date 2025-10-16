Argentinski košarkaš i srpska odbojkašica napali osoblje hitne pomoći! Oboje su uhićeni

Argentinskog košarkaša Lucu Vildozu i suprugu Milicu Tasić uhitili su u Bologni! Talijanski mediji prenose da je Vildoza provocirao pa nakon toga i fizički napao članove ekipe hitne medicinske pomoći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:36 Košarka na Žnjanu | Video: Bruno Šundov

Vozilo hitne putovalo je prema mjestu prometne nesreće u trenutku kad je došlo do sukoba, a Vildozu je isprovociralo što je vozilo blokiralo promet. Upalio je duga svjetla te verbalno napao osoblje, piše portal Il resto del Carlino.

Vildoza je nakon toga nastavio s blokiranjem prolaska i ometanjem vozila hitne, a nakon što ga pitali zbog čega to radi, navodno je rekao da su mu smetali jer su bili na mobilnim telefonima. Tu sukobu nije kraj; Argentinac je uhvatio medicinskog tehničara za vrat, dok je Milica jednog od članova hitne čupala za kosu, prenosi isti portal.

Policajci su reagirali, a uskoro su na mjesto događaja stigli i predstavnici Virtusa gdje Vildoza trenutačno igra. Bračni par je priveden i nalazi se pod istragom zbog napada na medicinsko osoblje.

Podsjetimo, Vildoza je zbog srpske odbojkašice promijenio vjeroispovijest i prešao na pravoslavlje kako bi se mogli vjenčati po pravoslavnom obredu.