Argentinska nogometna reprezentacija s dvije pobjede osigurala je nastup u drugom krugu
VIDEO: SJAJNA ATMOSFERA
Argentinski navijači u Splitu slave pobjedu svojih 'gaučosa'
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Argentina je pobjedom nad Austrijom (2-0) osigurala nokaut fazu Svjetskog nogometnog prvenstva. Opet je dominirao argentinski čarobnjak Lionel Messi koji je postigao dva pogotka.
Messi je promašio i jednaesterac u 9. minuti. Argentinska pobjeda slavila se u njihovoj zemlji, ali i svijetu. U Hrvatskoj, točnije Splitu u Fan zoni Zvončac skupilo se mnogo Argentinaca. Svaki pogodak se vrlo emotivno proživljavao.
Atmosfera je zbilja užarena i feštat će se vjerojatno dugo u noć.
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