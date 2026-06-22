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VIDEO: SJAJNA ATMOSFERA

Argentinski navijači u Splitu slave pobjedu svojih 'gaučosa'

Piše Ivan Tomašković,
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Argentinski navijači u Splitu slave pobjedu svojih 'gaučosa'

Argentinska nogometna reprezentacija s dvije pobjede osigurala je nastup u drugom krugu

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Argentina je pobjedom nad Austrijom (2-0) osigurala nokaut fazu Svjetskog nogometnog prvenstva. Opet je dominirao argentinski čarobnjak Lionel Messi koji je postigao dva pogotka. 

Messi je promašio i jednaesterac u 9. minuti. Argentinska pobjeda slavila se u njihovoj zemlji, ali i svijetu. U Hrvatskoj, točnije Splitu u Fan zoni Zvončac skupilo se mnogo Argentinaca. Svaki pogodak se vrlo emotivno proživljavao. 

Atmosfera je zbilja užarena i feštat će se vjerojatno dugo u noć. 

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