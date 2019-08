Arijan Ademi: Još me zateže, ali bit ću spreman za srijedu... Puno ljudi pita za ulaznice i vjerujem da bi Maksimir mogao biti pun. To je naša želja da podrška bude na razini one iz Budimpešte i da nam navijači budu 12. igrač i vjetar u leđa, kaže Ademi, kojega muči mišić