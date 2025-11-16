Arjen Robben nogometni teren zamijenio popularnim sportom!

Bivši nizozemski reprezentativac Arjen Robben (41) od nogometa se oprostio u srpnju 2021. nakon dugačke i uspješne karijere, ali još uvijek se bavi sportom. Nekadašnji igrač nekih od najvećih klubova poput PSV-a, Chelseaja, Real Madrida te Bayerna, započeo je profesionalnu karijeru u padelu, piše britanski Daily Mail.

Padel je u posljednje vrijeme jedan od najpopularnijih sportova kojeg često igraju i najveće nogometne zvijezde, a Robben se najprije padelom počeo baviti rekreativno da bi na kraju u kolovozu ove godine osvojio prve bodove na ljestvici Međunarodne padel federacije.

Robben se čak plasirao u glavni ždrijeb turnira u Nizozemskoj nakon pobjede nad Ralpha Boekema i Marka Weldmatea. To mu je bila prva profesionalna pobjeda u karijeri, a od turnira se oprostio u šesnaestini finala. Trenutačno je 1980. igrač svijeta, ali Nizozemac na tribinama ima glasnu podršku navijača.