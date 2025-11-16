Obavijesti

Sport

Komentari 1
NOVA KARIJERA?

Arjen Robben nogometni teren zamijenio popularnim sportom!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Arjen Robben nogometni teren zamijenio popularnim sportom!
4
Foto: Harry Langer/DPA

Ruben se najprije padelom počeo baviti rekreativno da bi na kraju u kolovozu ove godine osvojio prve bodove na ljestvici Međunarodne padel federacije, a Nizozemac je trenutačno 1980. na ljestvici

Bivši nizozemski reprezentativac Arjen Robben (41) od nogometa se oprostio u srpnju 2021. nakon dugačke i uspješne karijere, ali još uvijek se bavi sportom. Nekadašnji igrač nekih od najvećih klubova poput PSV-a, Chelseaja, Real Madrida te Bayerna, započeo je profesionalnu karijeru u padelu, piše britanski Daily Mail

Padel je u posljednje vrijeme jedan od najpopularnijih sportova kojeg često igraju i najveće nogometne zvijezde, a Robben se najprije padelom počeo baviti rekreativno da bi na kraju u kolovozu ove godine osvojio prve bodove na ljestvici Međunarodne padel federacije. 

Robben se čak plasirao u glavni ždrijeb turnira u Nizozemskoj nakon pobjede nad Ralpha Boekema i Marka Weldmatea. To mu je bila prva profesionalna pobjeda u karijeri, a od turnira se oprostio u šesnaestini finala. Trenutačno je 1980. igrač svijeta, ali Nizozemac na tribinama ima glasnu podršku navijača. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ekvadorska voditeljica ne može zauzdati grudi u prijenosu
EVO TKO JE ONA

FOTO Ekvadorska voditeljica ne može zauzdati grudi u prijenosu

Kathy Valencia je ekvadorska sportska novinarka i voditeljica koja je tamošnjem stanovništvu poznata po svojem radu na televiziji, intervjuima sa sportašima i prijenosima s nogometnih terena.
Hrvatska - Uzbekistan 1-1 (3-4): Mladi 'vatreni' u suzama idu kući, presudili jedanaesterci
UZ SPORNO SUĐENJE

Hrvatska - Uzbekistan 1-1 (3-4): Mladi 'vatreni' u suzama idu kući, presudili jedanaesterci

Dvije vrlo sumnjive odluke sudaca definitivno su obilježile ovu utakmicu. U sudačkoj nadoknadi je Hrvatska tražila kazneni udarac, a u prvoj seriji raspucavanja je golman Uzbekistana vjerojatno s obje noge napustio liniju...
VIDEO BiH pobijedila Rumunje! Kosovo u Sloveniji pobijedilo i osiguralo mjesto u playoffu
KVALIFIKACIJE ZA SP

VIDEO BiH pobijedila Rumunje! Kosovo u Sloveniji pobijedilo i osiguralo mjesto u playoffu

"Zmajevi" u zadnjem kolu idu u goste Austriji u direktnom okršaju za prvo mjesto u skupini i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo! Bosanskohercegovačkoj reprezentaciji treba pobjeda, dok domaćinu igra i remi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025