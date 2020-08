Armada je zapalila Krčki most za Oluju, slušali Rajkove hitove

Spektakularna bakljada navijača Rijeke tradicija je od 2017., kad je na Rujevicu stigao naslov prvaka, a ovu godinu obilježila je smrt velikana hrvatske glazbe, čije su se pjesme slušale

<p><strong>Armada</strong> i bakljada večer uoči obljetnice vojno-redarstvene akcije <strong>Oluja</strong> tradicija je koja na Krčkom mostu traje od 2017. Iznimka nije bila ni ova, u kojoj se obilježava veliki jubilej, <strong>25 godina</strong> od toga iznimno značajnog događaja u suvremenoj hrvatskoj povijesti.</p><p>Navijači Rijeke ponovno su osvijetili most, za koji ove godine nisu morali platiti mostarinu, s <strong>222 baklje</strong>. Toliko je, naime, žrtava među braniteljima iz Primorsko-goranske županije u Domovinskom ratu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Armada zapalila Krčki most za Oluju</strong></p><p>Most dug 1430 metara zasvijetlio je u 21 sat, a jedan naš čitatelj zabilježio je video na kojem se čuje i hit "Moj prijatelj Anu ljubi" kantautora <strong>Rajka Dujmića</strong>, koji je preminuo u utorak u 66. godini od posljedica prometne nesreće.</p><p>Slavlje povodom Oluje nastavilo se u <strong>Kraljevici</strong>, gdje je nastupila grupa Fiesta, koja je imala koncert i povodom proslave naslova prvaka za riječke bijele u svibnju 2017.</p><p>A glavni dio programa na sam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, kao i Dan hrvatskih branitelja, u Rijeci će biti <strong>mimohod</strong> ratnih zastava od Trga 128. brigade do Mosta branitelja iz Domovinskog rata. Limena glazba Trsat uveličat će program.</p>