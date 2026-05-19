Armada optužila policiju za demonstraciju sile, PU istarska tvrdi: Spriječili smo veliki sukob

U posljednjoj utakmici 35. kola HNL-a Istra i Rijeka odigrale su 0-0 u regionalnom derbiju na Aldu Drosini. Utakmica nije ponudila mnogo kvalitetnog nogometa pa se nakon nje najviše pričalo o onome što se događalo uoči susreta, ali i tijekom utakmice na tribinama. Armada je objavila priopćenje u kojem je oštro prozvala MUP i policiju zbog postupanja prema navijačima Rijeke u Puli. Iz Armade tvrde da su zbog toga donijeli tešku odluku i ostavili momčad bez podrške s tribina.

Armada je navela da je policija dio njezinih članova preventivno legitimirala te da pritom nije utvrdila elemente za njihovo uhićenje. Unatoč tome, tvrde da su ih policijski službenici odveli ispred stadiona Aldo Drosina, ondje ih satima držali, prijetili im uhićenjima i kriminalističkim ispitivanjima te im zabranili ulazak na stadion. Navijači Rijeke u priopćenju su pitali zbog čega policija zadržava ljude ako nisu počinili prekršaj, je li prekršaj sam dolazak u grad domaćina na dan utakmice, prema kojem je zakonu policija postupala i tko je za to odgovoran. Tvrde da tijekom dana nisu dobili konkretne odgovore, nego su se susreli sa šutnjom i demonstracijom sile.

Armada je svoje nezadovoljstvo povezala i s ranijim događajima, posebno s finalom Kupa u Osijeku. Tvrde da je policija dio njihovih članova tada "greškom" odvela na drugi kraj grada, dok je drugi dio navijača zadržavala u kilometarskoj koloni na naplatnim postajama Čepin pa su na stadion stigli gotovo na poluvremenu utakmice. U priopćenju navode i da se prema navijačima Rijeke već mjesecima primjenjuju posebna pravila i kriteriji koji, kako tvrde, ne vrijede jednako za druge navijačke skupine.

Posebno su prozvali visoke dužnosnike MUP-a Republike Hrvatske i zatražili da osoba koja je donosila odluke o postupanju prema navijačima Rijeke u Puli istupi imenom i prezimenom te obrazloži takvo postupanje. “Ne tražimo privilegije. Tražimo samo jednak tretman”, poručili su iz Armade te dodali da će, ako se postupanje i kriteriji prema svim navijačkim skupinama ne izjednače, javno iznijeti konkretne primjere navodnog kršenja zakona i pogodovanja drugim skupinama.

O svemu smo poslali upit PU istarskoj, iz koje tvrde da je policija postupala u skladu sa zakonskim ovlastima kako bi održala javni red i mir te spriječila nasilje i nerede.

Iz policije navode da su službenici oko 14 sati u Marulićevoj ulici zatekli skupinu navijača gostujuće momčadi, a dvadesetak minuta poslije u Mornaričkom parku i skupinu poljskih državljana, pripadnika navijačke skupine koja je u prijateljskim odnosima s navijačima domaće momčadi. Prema tvrdnjama PU istarske, policija je zbog ponašanja tih skupina, njihove međusobne koordinacije kretanja i opasnih predmeta, koje je pronašla u njihovoj neposrednoj blizini, posumnjala da se navijačke skupine pripremaju za fizički sukob i izazivanje nereda većih razmjera nekoliko sati prije početka utakmice.

Policija tvrdi da je kod više osoba pronašla predmete pogodne za nanošenje ozljeda, ali i predmete za prikrivanje identiteta i fizički obračun. Među njima su, prema odgovoru PU istarske, bile bandaže na šakama, štitnici za zube, zaštitne borilačke rukavice, marame za prikrivanje lica i raspršivači s nadražujućom tvari. Zbog toga su, navode iz policije, pregledali osobe i predmete, izuzeli pronađene i odbačene predmete te osobe preventivno zadržali i stavili pod policijski nadzor prema članku 25. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

PU istarska navodi da sumnja kako su 42 navijača gostujuće momčadi počinila prekršaj zbog posjedovanja sredstava pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja. Protiv njih će, dodaju, pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Policija je trojici navijača Rijeke zabranila ulazak na stadion jer su, prema policijskom odgovoru, bili pod utjecajem alkohola. Protiv njih također pokreće prekršajni postupak. Iz PU istarske naglašavaju da su ulazak na stadion onemogućili samo osobama za koje su sumnjali da su počinile prekršaj.

Policija je postupala i prema poljskim državljanima. Utvrdila je da je njih 12 ostvarilo obilježja prekršaja zbog posjedovanja sredstava pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja te im je izdala prekršajne naloge. Jednom poljskom državljaninu izdala je i prekršajni nalog zbog posjedovanja 20,9 grama hašiša. Iz PU istarske navode i da je tijekom utakmice zasad neutvrđen broj navijača domaće momčadi koristio pirotehnička sredstva. Policija, dodaju, nastavlja utvrđivati identitet tih osoba.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi policija potpuno utvrdila sve činjenice i okolnosti događaja. PU istarska zaključuje da je policija pravodobnim i odlučnim postupanjem, u skladu sa zakonskim ovlastima, spriječila nasilje i nerede te nastanak težih posljedica za sigurnost građana, navijača i imovine.