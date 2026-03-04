FOTO: GALERIJA S DERBIJA
Armada provocirala, hajdukovci popadali po terenu, a Riječani u deliriju. Pogledajte sve emocije
RIJEKA - HAJDUK 3-2 Kenjci, kad će ta vaša Europa, napisali su navijači Rijeke na transparentu uoči Jadranskog derbija u četvrtfinalu Kupa koji je u nevjerojatnom spletu okolnosti i preokretom duboko u nadoknadi otišao domaćinima. Teško su se s tim porazom nosili igrači Hajduka koji su blijedo gledali i popadali po travnjaku, a igrači Rijeke dugo su slavili pred sjevernom tribinom
