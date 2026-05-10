Arsenal će u finalu Lige prvaka bodriti i Hrvati: 'Idemo s tri busa. Eduardo je bio u šoku'
Arsenal i u Hrvatskoj ima vatrene navijače. Udruga će sljedeće godine proslaviti 20 godina postojanja, a tim povodom organizirat će svečanu proslavu: 'Pozvat ćemo Šukera, Eduarda, Boru Primorca, a nadamo se i Wengeru'
Dajem službenu ostavku na mjesto predsjednika Kluba navijača Arsenala Hrvatska ako za 30. svibnja i finale Lige prvaka ne skupimo barem jedan autobus iz Zagreba, objavio je predsjednik udruge Ivan Oleksa nakon što su "Topnici" prvi put nakon 20 godina izborili finale najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja.