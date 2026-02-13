Arsenal ima 'priliku stoljeća', ali pad forme je očit. Navijače posebno brine jedan segment

Navijači Arsenala čekaju na naslov prvaka još od 2004., a u ovom su stoljeću slavili još samo 2002. Ova sezona označena je kao "ta", momčad je građena godinama za iskorak, a naslov prvaka je gotovo pa imperativ za Mikela Artetu.

Arsenal jest trenutačno vodeća momčad Premier lige, ali ima samo četiri boda više od drugoplasiranog Manchester Cityja. "Građani" su se prije nekoliko dana izvukli u gostima kod Liverpoola i pobijedili, dok je Arsenal u gostima kod Brentforda odigrao remi i tako ispustio dva boda. Jedan kiks nije problem, ali čini se da postoji obrazac u 2026.

Foto: David Klein/REUTERS

"Topnici" su u sedam prvenstvenih utakmica u novoj godini pobijedili samo tri, koliko puta su i odigrali remi, a poraženi su od Manchester Uniteda. S obzirom na razinu konkurencije iz ove sezone, ovih četiri boda prednosti ne djeluje dovoljno.

Arsenal je momčad vjerojatno najdubljeg rostera na svijetu, Mikel Arteta raspolaže s 20-ak kvalitetnih igrača, po dva na svakoj poziciji. Svejedno, postoje utakmice u kojima londonski klub ne izgleda najbolje, a glavno oružje tada postaju prekidi. Preciznije, korneri.

Foto: David Klein/REUTERS

Upravo je takav način igre Arsenala najveći kamen spoticanja Arteti i njegovim pulenima, a mnogi nogometni fanovi smatraju da Arsenal neće "izdržati" do kraja i uzeti naslov prvaka. Ova je sezona za "topnike" jedinstvena prilika i potpuni "biti ili ne biti".

A Mikel Arteta je pred najvećim ispitom u trenerskoj karijeri - postat će pukovnik ili pokojnik.