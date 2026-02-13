FOTO Zbog njenih aduta ovaj je olimpijski sport u centru pažnje

Alessia Crippa, talijanska senzacija skeletona, osvojila je milijune na društvenim mrežama zbog svoje figure i snage. Skeleton je ponovno u modi zahvaljujući njoj
U svijetu zimskih sportova, gdje su pažnju javnosti uglavnom privlačili skijaši i klizači, jedno je ime isplivalo na površinu na potpuno neočekivan način. Alessia Crippa, 24-godišnja talijanska reprezentativka u skeletonu, postala je globalna internetska senzacija, no ne isključivo zbog svojih rezultata
| Foto: Profimedia
U svijetu zimskih sportova, gdje su pažnju javnosti uglavnom privlačili skijaši i klizači, jedno je ime isplivalo na površinu na potpuno neočekivan način. Alessia Crippa, 24-godišnja talijanska reprezentativka u skeletonu, postala je globalna internetska senzacija, no ne isključivo zbog svojih rezultata |
Foto: Profimedia
U svijetu zimskih sportova, gdje su pažnju javnosti uglavnom privlačili skijaši i klizači, jedno je ime isplivalo na površinu na potpuno neočekivan način. Alessia Crippa, 24-godišnja talijanska reprezentativka u skeletonu, postala je globalna internetska senzacija, no ne isključivo zbog svojih rezultata
| Foto: Profimedia
Foto Profimedia
Njezini videozapisi s natjecanja, na kojima dominira njezina atletska figura u uskom kombinezonu, prikupili su stotine milijuna pregleda i sportu koji se odvija brzinom od 130 km/h donijeli nezapamćenu popularnost.
| Foto: Instagram
Foto Profimedia
Rođena 26. lipnja 2000. godine u Domodossoli, na sjeveru Italije, Alessia je od malih nogu bila uronjena u sport.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zbog ozljede se ne natječe u Cortini i Milanu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Svoju je karijeru započela na snijegu, ali kao alpska skijašica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Paralelno se bavila i atletikom, posebice sprinterskim disciplinama, što se pokazalo ključnim za njezinu budućnost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Eksplozivnost i snaga koje je razvila u atletici stvorile su savršenu podlogu za skeleton, sport u kojem je prvih nekoliko metara trčanja uz guranje sanjki presudno za konačni rezultat.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na međunarodnu scenu stupila je vrlo rano, debitiravši u Europskom kupu 2016. godine sa samo 15 godina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Iako je godinama gradila karijeru, Alessijina slava eksplodirala je na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Videozapisi njezine pripreme za start, trenutka u kojem se baca na sanjke i juri niz ledenu stazu glavom prema naprijed, postali su viralni.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Fokus publike često je bio na njezinoj figuri, naglašenoj aerodinamičnim odijelom, što je pokrenulo lavinu komentara, ali i donijelo skeletonu milijunsku publiku koja dotad vjerojatno nije ni znala za postojanje tog sporta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dok je dio pratitelja privučen isključivo njezinim izgledom, sportski stručnjaci i poznavatelji skeletona ističu ono što je zaista važno: njezina snažna muskulatura donjeg dijela tijela, rezultat napornih treninga, temelj je "eksplozivnog" starta bez kojeg nema vrhunskih rezultata.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Da se ne radi samo o internetskoj slavi, Alessia Crippa dokazuje svojim rezultatima na stazi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U svojoj karijeri već ima dvije medalje s Europskih juniorskih prvenstava – srebro iz Innsbrucka 2021. i broncu iz Altenberga 2022. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U Svjetskom kupu debitirala je 2020., a najbolji ukupni plasman ostvarila je u sezoni 2020./2021. kada je bila 15. na svijetu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram