Arsenal krenuo po Viniciusa, Real mu preko noći poslao poboljšanu ponudu ugovora

Ljetni prijelazni rok ušao je u fazu u kojoj se i najtiše glasine mogu pretvoriti u potres. Upravo jedan takav dogodio se kada su ugledni britanski mediji, predvođeni Sky Sportsom i The Athleticom, potvrdili vijest koja se isprva činila nevjerojatnom: Arsenal ozbiljno istražuje mogućnost dovođenja Viniciusa Juniora, jedne od najvećih zvijezda Real Madrida. Iako je situacija još u ranoj fazi i bez službenog kontakta između klubova, interes "topnika" bio je dovoljan da upali sve alarme u Madridu i pokrene lavinu događaja koja je kulminirala dramatičnim noćnim potezom "kraljevskog kluba".

Pukla ponoćna bomba kao odgovor "topnicima"

Prema informacijama koje je objavio njemački Sky Sports, Real Madrid je, svjestan ozbiljnosti namjera engleskog prvaka, tijekom noći poslao novu, znatno poboljšanu ponudu za produljenje ugovora svom brazilskom krilnom napadaču. Ovaj potez tumači se kao izravan odgovor na Arsenalovu ofenzivu. Pregovori između Viniciusovih predstavnika i uprave Reala traju već mjesecima, no zapeli su oko financijskih uvjeta. Činilo se da obje strane imaju vremena, no interes iz Londona drastično je promijenio dinamiku.

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Real si ne može priuštiti gubitak igrača koji je postao simbol kluba i s kojim je osvojio dvije Lige prvaka i tri naslova španjolskog prvaka. Stoga je nova ponuda, poslana kao jasan signal, pokušaj da se cijela saga zaključi prije nego što Arsenal uopće stigne formalizirati svoj interes i poslati službenu ponudu na Santiago Bernabeu. Iz Madrida poručuju da žele riješiti budućnost Brazilca što je prije moguće, a ovaj iznenadni pritisak s Otoka samo je ubrzao njihovu odluku da djeluju odlučno i brzo.

Godina dana do isteka ugovora i golemi financijski jaz

Ključni element koji Arsenalu daje nadu u ovom naizgled nemogućem transferu jest ugovorna situacija 26-godišnjeg Brazilca. Viniciusu trenutni ugovor istječe za samo godinu dana, što Real Madrid stavlja u iznimno nezavidan položaj. Ukoliko ne uspiju postići dogovor o produljenju, na ljeto bi mogli biti prisiljeni prodati ga kako ga iduće godine ne bi izgubili bez ikakve odštete. To je prozor prilike koji Mikel Arteta i sportski direktor Andrea Berta žele iskoristiti. Međutim, prepreke su ogromne, prvenstveno financijske prirode.

Prema riječima stručnjaka za španjolski nogomet Terryja Gibsona, problem leži u velikom raskoraku između ponude i potražnje. "Vinicius trenutno zarađuje 15 milijuna eura neto godišnje. Real Madrid mu je ponudio 20 milijuna. On želi 30 milijuna eura neto - nešto više od 550.000 eura tjedno", otkrio je Gibson za Sky Sports. To su brojke koje bi i za klub poput Arsenala predstavljale ogroman teret i teško je zamisliti da bi mogli parirati takvim zahtjevima, što cijelu operaciju čini financijski izuzetno kompliciranom.

Artetina potraga za novom razinom i alternativne mete

Interes za igrača Viniciusovog kalibra jasno pokazuje ambicije Mikela Artete, koji je nakon poraza u finalu Lige prvaka od PSG-a izjavio da klub mora dosegnuti "novu razinu". Arsenal je ovog ljeta već prodao Leandra Trossarda u Bešiktaš i doveo talentiranog Christosa Tzolisa iz Club Bruggea za 34 milijuna eura. Ipak, forma Gabriela Martinellija, koji je prošle sezone u Premier ligi zabio samo jedan gol, razlog je zašto Arteta traži elitno pojačanje na poziciji lijevog krila. Vinicius, drugoplasirani u izboru za Zlatnu loptu 2024. godine, bio bi spektakularno rješenje, ali u klubu su svjesni kompleksnosti posla. Zbog toga se, prema dostupnim informacijama, razmatraju i druge opcije. Na popisu potencijalnih pojačanja nalaze se i Julian Alvarez, Bradley Barcola iz PSG-a te Yan Diomande iz RB Leipziga, što sugerira da Arsenal ima spreman plan B ako se "operacija Vinicius" pokaže neizvedivom.

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Realov interes za Diomandea kao priprema za odlazak?

Znakovito je da se upravo ime Yana Diomandea, 19-godišnjeg krilnog igrača RB Leipziga, spominje i u kontekstu Real Madrida. Španjolski velikan je, prema Sky Germany, već poslao ponudu od 100 milijuna eura za mladog igrača, koju je Leipzig odbio tražeći znatno više. Realov pojačani interes za jednog od najtraženijih mladih igrača svijeta na istoj poziciji na kojoj igra Vinicius mnogi vide kao pripremu terena za mogući odlazak brazilske zvijezde. Iako je utrka za Diomandea otvorena, a u njoj sudjeluju i Manchester City te sam Arsenal, Realov ulazak u pregovore u trenutku nesigurnosti oko Viniciusove budućnosti teško može biti slučajan.

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Mogući dolazak skupocjenog pojačanja poput Diomandea na Bernabeu mogao bi značiti da su u Madridu spremni na život i bez svoje "sedmice". Izvori bliski ESPN-u čak navode kako je Arsenal jedina moguća destinacija za Brazilca ovoga ljeta ako napusti Madrid.