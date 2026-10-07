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PRODULJIO UGOVOR

Arsenal potvrdio: Mikel Arteta ostaje trener još četiri godine

Piše HINA,
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Arsenal potvrdio: Mikel Arteta ostaje trener još četiri godine
Foto: Guglielmo Mangiapane
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Arteta opet lovi Premier ligu: ostaje u Arsenalu do 2030. i postaje najplaćeniji trener nakon Guardioline ere

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Trener Arsenala ⁠Mikel Arteta, koji je klub odveo do naslova prvaka prošle sezone, potpisao je ugovor do lipnja ⁠2030. godine, objavio je klub u srijedu. Arteta, koji je Arsenal preuzeo 2019. također je osvojio ⁠FA Cup u svojoj prvoj sezoni na klupi londonskog kluba. 

Arteta će postati najbolje plaćeni trener Premier lige nakon odlska Pepa Guardiole iz Manchester Cityja. Iako financijski detalji ugovora nisu objavljeni prema pisanju medija mogao bi dosegnuti 20 milijuna funti. Trener Nottingham Foresta Oliver Glasner zarađuje oko 14 milijuna funti s bonusima.

S obzirom da 44-godišnji Baskijac ulazi u 11. godinu svog mandata na klupi Arsenala trenutačno je najdugovječniji trener u Premier ligi.

"Privilegija mi je vezati svoju budućnost uz ovaj klub i nastaviti suradnju s iznimnim ljudima koji žele najbolje za Arsenal. Ovaj je klub jedinstven – svojim karakterom i osjećajem koji pruža – i smatram velikom privilegijom što se naše zajedničko putovanje nastavlja", kazao je Arteta.

Arteta je vodio Arsenal u 361 utakmici, a u 220 je upisao pobjedu.  Arsenal je pobijedio u prvih sedam utakmica sezone, uključujući susret za Community Shield protiv Manchester Cityja, prije nego što je pretrpio šokantan poraz od  0-3 od Brightona uoči reprezentativne stanke.

Momčad koja brani naslov prvaka Premier lige vraća se na teren u subotu domaćom utakmicom protiv Leeds Uniteda, koji drži peto mjesto.

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