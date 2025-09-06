Arsenal prodao igrača bez njegovog znanja?! 'Čestitali su mi, a ja nisam znao zbog čega'

Jakub Kiwior (25) ovog je ljeta iz Arsenala otišao u Porto na posudbu. Ništa tu ne bi bilo neobično da Poljak nije znao da su klubovi dogovorili posao!?

- Bilo je teško reći zbogom Arsenalu jer nisam znao kad će ovaj trenutak zapravo doći. Da sam bar znao dan unaprijed, pripremio bih se. Nisam znao koji će mi od zadnja tri dana u Arsenalu biti posljednji - započeo je Kiwior za O Jogo i dodao:

- Fabrizio Romano je objavio ‘here we go‘ i ja sam krenuo dobivati brdo poruka i poziva, čestitajući mi na novom transferu. A tek sam došao na trening... Suigrači su vidjeli objavu na mobitelu i pitali su me zašto sam došao ako je transfer već dovršen.

Kiwior je u Porto prešao na posudbu s obavezom otkupa, a portugalski klub prvo će platiti 2 milijuna eura za posudbu pa još 17 za otkup ugovora.

- Odbijao sam reći zbogom jer još uvijek nisam bio informiran o mogućnostima mog odlaska. Dan poslije sam se vratio, već znajući da je ovo bio posljednji put - nastavio je svoje izlaganje o nesvakidašnjoj situaciji pa zaključio:

- Otišao sam na teren, pozdravio sam se s trenerom i suigračima . Organizirali su mi oproštajku, a rastanak nije bio lagan... Nisu bili svi prisutni koje sam imao želju pozdraviti te sam morao obaviti još par poziva.

Kiwior je u Arsenal stigao u siječnju 2023. za 19,5 milijuna eura, a za londonski klub je odigrao 68 utakmica.