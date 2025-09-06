Obavijesti

Sport

Komentari 0
IGRAO PROTIV DINAMA

Arsenal prodao igrača bez njegovog znanja?! 'Čestitali su mi, a ja nisam znao zbog čega'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Arsenal prodao igrača bez njegovog znanja?! 'Čestitali su mi, a ja nisam znao zbog čega'
2
London: Susret Arsenala i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Fabrizio Romano je objavio ‘here we go‘ i ja sam krenuo dobivati brdo poruka i poziva, čestitajući mi na novom transferu. A tek sam došao na trening..., rekao je Jakub Kiwior

Jakub Kiwior (25) ovog je ljeta iz Arsenala otišao u Porto na posudbu. Ništa tu ne bi bilo neobično da Poljak nije znao da su klubovi dogovorili posao!?

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dolazak Dinamovih igrača na Arsenalov stadion 01:07
Dolazak Dinamovih igrača na Arsenalov stadion | Video: Hrvoje Tironi/24sata

- Bilo je teško reći zbogom Arsenalu jer nisam znao kad će ovaj trenutak zapravo doći. Da sam bar znao dan unaprijed, pripremio bih se. Nisam znao koji će mi od zadnja tri dana u Arsenalu biti posljednji - započeo je Kiwior za O Jogo i dodao:

- Fabrizio Romano je objavio ‘here we go‘ i ja sam krenuo dobivati brdo poruka i poziva, čestitajući mi na novom transferu. A tek sam došao na trening... Suigrači su vidjeli objavu na mobitelu i pitali su me zašto sam došao ako je transfer već dovršen. 

Kiwior je u Porto prešao na posudbu s obavezom otkupa, a portugalski klub prvo će platiti 2 milijuna eura za posudbu pa još 17 za otkup ugovora. 

- Odbijao sam reći zbogom jer još uvijek nisam bio informiran o mogućnostima mog odlaska. Dan poslije sam se vratio, već znajući da je ovo bio posljednji put - nastavio je svoje izlaganje o nesvakidašnjoj situaciji pa zaključio:

London: Susret Arsenala i Dinama u Ligi prvaka
London: Susret Arsenala i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Otišao sam na teren, pozdravio sam se s trenerom i suigračima . Organizirali su mi oproštajku, a rastanak nije bio lagan... Nisu bili svi prisutni koje sam imao želju pozdraviti te sam morao obaviti još par poziva. 

IZ NJEMAČKE U TURSKU Nova posudba: Petkoviću je u klub stigao bivši kapetan Rijeke
Nova posudba: Petkoviću je u klub stigao bivši kapetan Rijeke

Kiwior je u Arsenal stigao u siječnju 2023. za 19,5 milijuna eura, a za londonski klub je odigrao 68 utakmica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
PROMIJENIO JE KLUB

FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji je otišao u Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka
KRALJICA DISKA

FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka

Dvanaesti put osvojila je Hanžek, 11 puta proglašena najboljom sportašicom Grada Zagreba, a osam je puta nosila i nagradu za najbolju sportašicu Hrvatske po izboru HOO-a. Na završnici Dijamantne lige završila je četvrta, s hicem od 65.10 metara
VIDEO Farski O. - Hrvatska 0-1: 'Vatreni' teže od očekivanog slavili na dalekom gostovanju!
KRAMARIĆ ZABIO ZA TROBOD

VIDEO Farski O. - Hrvatska 0-1: 'Vatreni' teže od očekivanog slavili na dalekom gostovanju!

Na ljestvici skupine vodi Češka koja ima 12 bodova nakon pet utakmica. Hrvatska je druga s devet bodova iz tri utakmice, dok Crna Gora ima šest bodova u pet susreta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025