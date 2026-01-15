Obavijesti

VIDEO: GRADSKI DERBI

Arsenal slavio u drami s pet golova u polufinalu liga kupa

Piše Josip Tolić,
3
Foto: Peter Cziborra

Arsenal šokirao Chelsea na Stamford Bridgeu 3-2! Greške golmana Sancheza koštale su "bluese", a trijumf "topnika" osigurao im prednost uoči uzvrata. Hoće li Chelsea preokrenuti na Emiratesu

Arsenal je u spektakularnoj prvoj utakmici polufinala engleskog liga kupa (Carabao Cup) svladao Chelsea na Stamford Bridgeu 3-2 i tako stekao ključnu prednost uoči uzvrata. Gledatelji su svjedočili pravoj golijadi, obilježenoj greškama golmana, majstorskim potezima i dramatičnom završnicom koja ostavlja nadu i za "bluese". Za novog trenera domaćih, Liama Roseniora, bio je to gorak poraz u prvoj utakmici pred svojim navijačima.

Video pogledajte OVDJE.

Kobne greške golmana i moć prekida "topnika"

Momčad Mikela Artete, koja je u ovaj susret ušla s nizom od devet utakmica bez poraza, povela je već u sedmoj minuti. Declan Rice je izveo korner, a najviši u skoku bio je Ben White, koji je iskoristio lošu procjenu i nepotrebno istrčavanje domaćeg golmana Roberta Sancheza te glavom poslao loptu u praznu mrežu. Bio je to čak 24. gol Arsenala iz prekida ove sezone, čime su potvrdili status jedne od najopasnijih momčadi Europe u tom segmentu igre. Iako je Chelsea u prvom dijelu imao nekoliko prilika preko Enza Fernandeza i Estevaa, Arsenal je bio konkretniji, a umalo je povećao vodstvo krajem poluvremena kada je udarac Williama Salibe s ruba kaznenog prostora završio na gornjem dijelu mreže.

Početkom drugog poluvremena, u 49. minuti, Sanchez je ponovno bio tragičar. Nakon niskog ubačaja Bena Whitea, lopta mu je prošla kroz ruke, a na pravom mjestu našao se Viktor Gyokeres koji ju je iz blizine ugurao u gol za vodstvo od 2-0.

Carabao Cup - Semi Final - First Leg - Chelsea v Arsenal
Foto: Dylan Martinez

Džoker s klupe vratio nadu Chelseaju

Međutim, novi trener Chelseaja Liam Rosenior povukao je ključan potez uvođenjem Alejandra Garnacha. Mladi Argentinac je samo nekoliko minuta nakon ulaska u igru, u 57. minuti, smanjio na 1-2 nakon ubačaja Pedra Neta. Ipak, nade domaćih navijača brzo je ugasio Martin Zubimendi. Veznjak Arsenala je u 71. minuti primio loptu od Gyokeresa, a potom sjajnim driblingom izbacio dvojicu braniča i mirno zabio za 3-1. Ubrzo nakon toga Sanchez se djelomično iskupio sjajnom obranom udarca Mikela Merina, što se pokazalo ključnim.

U 83. minuti, nakon gužve poslije kornera, lopta se odbila do Garnacha koji je svojim drugim golom postavio konačnih 2-3 i ostavio svoju momčad u igri za plasman u finale.

Iako su poraženi u prvoj domaćoj utakmici pod vodstvom novog trenera, "bluesi" se mogu nadati preokretu. Arsenal nosi minimalnu prednost na svoj teren, a uzvratna utakmica na rasporedu je 3. veljače na stadionu Emirates, gdje će se odlučiti putnik u finale protiv boljeg iz dvoboja Manchester Cityja i Newcastlea. Chelsea će na Emiratesu morati napraviti ono što im nikad nije uspjelo u povijesti ovog natjecanja - proći dalje nakon domaćeg poraza u prvoj utakmici.

