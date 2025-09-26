Arsenal u žalosti: Mladi talent sudario se sa zidom i preminuo

Nogometni svijet u Engleskoj potresla je vijest o tragičnoj smrti 21-godišnjeg Billyja Vigara, bivšeg talenta Arsenalove akademije, koji je preminuo od posljedica ozljeda zadobivenih tijekom utakmice. Njegova smrt, uzrokovana sudarom s betonskim zidom uz teren, stravičan je podsjetnik na sličnu tragediju koja je prije 17 godina ugasila život hrvatskog nogometaša Hrvoja Ćustića. Dva mlada života, prekinuta na gotovo identičan način, ponovno su otvorila bolno pitanje sigurnosti igrača i smrtonosne opasnosti koja vreba tik uz aut-liniju.

Prošlu subotu, 20. rujna, tijekom utakmice niželigaša Chichester Cityja i Wingate & Finchleyja, dogodio se trenutak koji je zauvijek promijenio sve. U 13. minuti susreta, mladi napadač Billy Vigar, u žaru borbe pokušavajući spriječiti loptu da izađe iz igre, svom se silinom zabio u betonski zid koji se nalazio opasno blizu terena. Utakmica je odmah prekinuta, a Vigar je hitno prevezen u bolnicu s teškom ozljedom mozga.

Liječnici su ga stavili u induciranu komu, a u utorak je završio na operaciji u nadi da će mu spasiti život. Nažalost, ozljede su bile preteške. Preminuo je u četvrtak ujutro.

- Shrvani smo što se ovo dogodilo dok je igrao sport koji je volio - poručila je njegova obitelj.

Vijest o smrti mladića, koji je s 14 godina stigao u Arsenalovu akademiju i potpisao profesionalni ugovor 2022., izazvala je val tuge i bijesa. Navijači su pokrenuli peticiju za "Vigarov zakon", zahtijevajući hitno uklanjanje betonskih i zidanih barijera uz nogometne terene.

"Billyjeva smrt mora biti posljednja. Dugujemo to njegovom sjećanju i svakom igraču koji stupi na teren", stoji u peticiji koja je u samo nekoliko sati prikupila tisuće potpisa.

Zadarska tragedija iz 2008.

Tragedija neodoljivo podsjeća na 29. ožujka 2008. i utakmicu HNL-a između Zadra i Cibalije na stadionu Stanovi. U prvim minutama susreta, 24-godišnji Hrvoje Ćustić, nakon duela s protivničkim igračem, pao je i glavom udario u betonski zid smješten svega nekoliko metara od igrališta.

Scenarij koji je uslijedio bio je jezivo sličan. Hitna operacija, inducirana koma i pet dana borbe za život. Stanje mu se naglo pogoršalo 2. travnja zbog infekcije, a 3. travnja u 11.51 sati potvrđena je moždana smrt. Hrvatska je ostala u šoku. Sve utakmice idućeg kola HNL-a su odgođene.

- Bilo je puno bijesa, jer je tek Hrvojeva smrt natjerala ljude u klubu i gradu Zadru, koji je vlasnik stadiona, da ga poboljšaju - ispričao je godinama kasnije jedan od njegovih suigrača.

Kobni zid na Stanovima je uklonjen, a teren pomaknut. Ironično, materijal za postavljanje zaštitne obloge, koja je mogla spasiti život, koštao je tada minimalan iznos.

Murvica: Polaganje vijenaca na grob Hrvoja Ćustića povodom 15. obljetnice njegove smrti | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Propuštene lekcije i poziv na odgovornost

Smrt Billyja Vigara dokaz je da lekciju iz Zadra, ali i iz drugih sličnih incidenata, nisu naučili na globalnoj razini. Dok se neki niželigaški klubovi brane argumentima o kontroli publike i troškovima uklanjanja zidova, postavlja se pitanje cijene ljudskog života. Još 2022. igrač Bath Cityja Alex Fletcher preživio je sličan sudar s betonskom ogradom, zadobivši višestruke frakture lubanje, što je trebalo biti posljednje upozorenje.

Engleski nogometni savez izrazio je sućut, no navijači i nogometna javnost traže konkretne poteze, promjenu propisa koja će stadione, posebno na nižim razinama, učiniti sigurnijima.

"Ovo je tragičan i izbježan incident", jedan je od brojnih komentara na društvenim mrežama.

Dok obitelj i navijači oplakuju prerano izgubljeni mladi život, na nogometnim je vlastima odgovornost da osiguraju da se ovakve tragedije više nikada ne ponove.