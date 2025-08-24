Obavijesti

A SEZONA TEK POČELA

Arsenal (već) u problemima s ozljedama: 'Out' je čak 6 igrača

Arsenal (već) u problemima s ozljedama: 'Out' je čak 6 igrača
Foto: David Klein/REUTERS

U idućem prvenstvenom kolu "topnici" idu na Anfield na noge Liverpoolu, a nakon reprezentativne stanke dočekuju Nottingham Forest pa idu u goste Manchester Cityju

Premierligaška sezona tek je počela, a Arsenal je s dvije pobjede u dva kola najavio da je ozbiljan kandidat za naslov prvaka. Ipak, već u ranoj fazi "topnike" su pokosile ozljede. 

Naime, protiv Leeds Uniteda (5-0) su zbog ozljede igru morali napustiti Martin Ødegaard i Bukayo Saka, a od ranije su izvan stroja Gabriel Jesus, Kai Havertz, Christan Nørgaard i Ben White. Šest igrača je "out", a sezona tek što je počela.

Srećom po Arsenal, momčad ove sezone ima veliku dubinu i praktički po dva odlična igrača na svakoj poziciji, ali svakako da je ovoliki broj ozljeda udarac za Artetu i društvo. 

Premier League - Arsenal v Leeds United
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

U idućem prvenstvenom kolu "topnici" idu na Anfield na noge Liverpoolu, a nakon reprezentativne stanke dočekuju Nottingham Forest pa idu u goste Manchester Cityju. 

