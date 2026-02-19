Arteta bijesan nakon još jednog kiksa Arsenala: Nismo bili pravi

Nogometaši Arsenala neočekivano su kiksali u gostima kod Wolverhamptona i odigrali 2-2 te drugu uzastopnu utakmicu u Premier ligi ostali bez pobjede. Trener Mikel Arteta bio je bijesan nakon utakmice.

- U drugom poluvremenu nismo odigrali na potrebnoj razini za pobjedu u Premier ligi ni u jednom aspektu. Sada plaćamo cijenu toga - rekao je i dodao:

- Previše stvari je pošlo po krivu jedna za drugom. Nikad nismo imali dominaciju niti kontrolu nad utakmicom - smatra Arteta.

Foto: Chris Radburn/REUTERS

Bukayo Saka zabio je gol za 0-1 već u petoj minuti, a nakon utakmice je pričao o pritisku osvajanja titule.

- Pritisak? Ne razmišljam o tome. Moramo se vratiti na našu razinu i raditi osnovne stvari kako treba. Imamo više nego dovoljno kvalitete za pobjeđivati ovakve utakmice - smatra Englez.

Arsenal je u posljednjih sedam utakmica Premier lige ostvario tek dvije pobjede, uz četiri remija i jedan poraz. I dalje su "topnici" na vrhu tablice sa 58 bodova, pet više od Manchester Cityja, ali i uz utakmicu više.