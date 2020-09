As do asa, a Mamićeva obrana najgora Dinamova u 10 godina

Dinamo pod Zoranom Mamićem prima 1,2 gola po utakmici. I to s najvećim hrvatskim talentom, Francuzom od 900.000 eura, slovenskim reprezentativcem... Bjeličina je, s istim tim igračima, primala upola manje

<p><strong>Jošku Gvardiolu</strong> bila je to možda zadnja utakmica za Dinamo. <strong>Marcelo Bielsa</strong> ne odustaje, zapikirao je Joška i ne želi ga prepustiti drugima. Jer i ako ne ode sad u Leeds, neće još dugo ostati u Maksmiru, otići će nekom drugome, izgledno nekom Bielsinom konkurentu u Premier ligu.</p><p><strong>Emir Dilaver</strong> bio je trenerova desna ruka kod Bjelice, kod Mamića je više desna ruka - suparnicima. "Prodajte ga sad, u poluvremenu" pisali su navijači tijekom utakmice u Budimpešti. Ako uopće još ima ponuda.</p><p>A <strong>Kevin Theophile-Catherine</strong>... ajme, majko! Čovjek koji je zaj***vao Dinamove čelnike, mjesecima htio otići, tražio opcije, na kraju ostao i dobio navodno najveći ugovor u svlačionici, na 900.000 eura godišnje, igra užasno.</p><p>- Užasno sam razočaran obrambenom igrom. Sva tri gola smo poklonili Belupu - kukao je <a href="https://www.24sata.hr/sport/uzasno-sam-razocaran-igrom-u-obrani-poklonili-smo-tri-gola-717327"><strong>Zoran Mamić</strong></a> nakon remija 3-3 sa Slavenom Belupom.</p><p>Pa je naglasio kako obrana kiksa zadnje dvije utakmice. Što ga je koštalo ispadanja iz Lige prvaka, a klub 20-ak milijuna eura. No - nimalo čudno - nije zvučao kao trener zabrinut za svoj posao. Iako sve više ionako nesklonih mu navijača zaziva njegov odlazak s klupe.</p><p>Obrana je, kažu treneri, stvar koncentracije. I volje. Nikako znanja. A Dinamova je obrana primila devet golova u sedam utakmica ove sezone. I to obrana u kojoj su najveći hrvatski talent Gvardiol, Francuz od 900.000 eura Theophile, a u porazu od Ferencvarosa bili su i slovenski reprezentativac <strong>Petar Stojanović</strong> i konkurent za hrvatsku reprezentaciju <strong>Marin Leovac</strong>. Dakle, nipošto loši igrači , neiskusni, 'zeleni' ili neuigrani. I, da, na golu je prvi golman hrvatske reprezentacije <strong>Dominik Livaković</strong>. Hvala Bogu da je, inače bi Mamićev prosjek primljenih golova po utakmici bio najgori u povijesti! Ni s Livijem u životnoj formi nije daleko...</p><p>Otkako se Mamić vratio na klupu, Dinamo dakle prima 1,2 gola po utakmici. Najgora obrana u zadnjih deset godina! Nisu mu zabili samo Istra u dvije utakmice, Varaždin i Lokomotiva. Hajduk mu je zabio tri pa jedan, Cluj dva, Osijek jedan, Ferencvaros dva, Slaven tri.</p><p>Posljednjih 12 trenera primalo je manje golova! Još od groznog mandata <strong>Velimira Zajeca</strong>, kada je od svibnja do kolovoza 2010. primio deset golova u sedam susreta (1,4 po utakmici) i uspio ispasti u pretkolu Lige prvaka od moldavskog Šerifa. A u obrani je imao Cufrea, Bišćana, Vrsaljka...</p><p><strong>Vahid Halilhodžić</strong> zacementirao je obranu koja je primala tek 0,34 po susretu, a Bjeličin Dinamo 0,65. Gotovo dvostruko manje. S istim igračima koje sad ima Mamić...</p><p>Koliko je Dinamo primao golova</p>