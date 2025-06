AS: On nije Tony Stark, on je Luka Modrić, Iron Man Reala

Luka Modrić (39), koji se približava četrdesetoj godini života, i dalje je jedan od najvažnijih igrača Real Madrida. To u ovom trenutku ne zvuči kao šala, već kao potvrda njegove veličine. Hrvatski kapetan igra svoj "last dance" u dresu "kraljevskog kluba", jer će, nakon završetka Svjetskog klupskog prvenstva, napustiti klub u kojem je proveo 13 godina i postao najtrofejniji igrač u njegovoj povijesti. Tim povodom, španjolski AS još mu se jednom naklonio i nazvao ga "Ironmanom", prema stripovskom junaku koji u mehaničkom odijelu spašava svijet.

"Fizički napor koji ovo Svjetsko prvenstvo nameće Real Madridu, a koji je započeo u ljepljivoj vrućini Miamija i nastavlja se sutra u Charlotteu (gdje se očekuje osjetna temperatura od 35 °C), zahtijeva svježe noge. A najpouzdanije su upravo one hrvatskog veznjaka. Dva i pol mjeseca prije nego što navrši četrdeset godina, ako zaigra protiv Pachuce, to će mu biti 59. utakmica u sezoni 2024./25. – bez ijedne ozljede. A to je iznimno mnogo u ovako ozljedama pogođenom Real Madridu. Dugovječnost i pouzdanost. Ironman Modrić", piše AS.

Trener Xabi Alonso izazvao je određenu kontradikciju kad je u najavi utakmice s Al Hilalom najavio da će "još malo iscijediti" kapetana u okviru kratkoročnog produženja ugovora, a potom mu dao igrati tek posljednjih desetak minuta susreta, iako je publika na stadionu Hard Rock triput zatražila njegov ulazak skandiranjem. Kada je napokon ušao u igru, cijeli stadion mu je zapljeskao, svjestan da možda posljednji put gleda umjetnika na djelu u dresu Reala.

Foto: Sven Hoppe/DPA

Na ovom turniru starija od njega su samo trojica igrača, dvojica vratara, Fábio (44, Fluminense) i Onyango (40, Mamelodi Sundowns), te stoper Thiago Silva (40, također Fluminense). Svi oni igraju na pozicijama koje ne zahtijevaju toliki fizički napor.

"Rijetkost je vidjeti nogometaša koji s 39 godina nije pretrpio nijednu ozljedu, a Modrić to uspijeva. U Premier ligi su ove sezone igrali još Ashley Young i James Milner, oba s 39 godina, no obojica su imali problema s ozljedama; u Bundesligi je Anthony Losilla odigrao tek 21 utakmicu. Nitko se ne može mjeriti s Modrićem – on nije izmišljeni superjunak Tony Stark, on je stvarni Luka Modrić", zaključuje AS.

Foto: Fotomontaža/Grok/Sven Hoppe/DPA