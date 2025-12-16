Tko je ovdje lud? Poslušajte VAR sobu kod gola Hajduka i faula Rebića: 'Ja tu ne vidim lakat!'

Šef sudačke organizacije HNS-a Bertrand Layec u utorak je objavio izvješće proteklog i nepotpunog 17. kola HNL-a u kojem je Hajduk pobijedio Lokomotivu 3-1 na Maksimiru. Ključna informacija iz priopćenja jest pogreška Matea Ercega kod drugog gola Splićana za 2-1 u 54. minuti koji je zabio Michele Šego na asistenciju Ante Rebića. Sumnjiv je bio duel Rebića i Marija Šituma u začetku akcije, je li bio prekršaj hajdukovca laktom prilikom skoka.

Donosimo transkript razgovora između glavnog suca Matea Ercega iz Benkovca i VAR suca Marija Zebeca iz Cestice kraj Varaždina koji je objavio HNS.

Zebec: Tu sam, gledam gore.

Erceg: Čisto je, čisto je. Ne znam je li ga dobio. Nismo sigurni je li faul.

- Ja nisam vidio ništa s ove strane.

Erceg: Ni ja. Ne vidim broj 9, ne vidim lakat.

Zebec: Ostao je igrač ležati.

Erceg (ljudima oko sebe): Opa, opa. Ništa.

Zebec: Zaleđa nema. Mislim da je prsa, nije ruka. Može, može...

Erceg: Ja ne vidim lakat tamo broj 9.

Zebec: Sve u redu, čekat. Provjerit ću. Mateo, može li pomoć?

Erceg: Može. Ja ne vidim broj 9 lakat.

Zebec: Dalje, pusti. Sekunda.

Erceg (ljudima oko sebe): Ja ne vidim lakat. Sve u redu, on će provjeriti. Ja ne vidim lakat. Ne, ja ne vidim lakat. (Zebecu) Jesi ga dobio, ha? Ja ne vidim lakat, sve u redu! Čekam, provjerit će. Ja ne vidim lakat, ali će provjerit, je*ote, kužiš! Ja nisam vidio lakat. Ja nisam vidio lakat. Ja ne vidim. Čekat. Ja ne vidim lakat. Dobro je, sve u redu. Sad ću provjerit i to je to. Ide vani, ide vani.

Zebec: Daj mi taj lakat. Samo da vidim, da provjerim. Ovoga... Ima nekakav kontakt, ali da vidim da li je to...

Erceg: Sve u redu, čekat. Meni nije ništa, sve u redu. Ne, ne, čekat!

Zebec: To je jedva dodir, to mi nije kazneni udarac.

Erceg: Pogledajte i zaleđe.

Zebec: Jesmo, jesmo.

Erceg: Sve u redu, čekat.

- Malo sporije. Još sporije ako hoćeš...

Zebec: U redu. Daj mi dalje da provjerim. Samo ću provjerit još APP i potvrdit ću ti gol.

Erceg: Najvjerojatnije gol, najvjerojatnije gol. Ja ga ne vidim, kužiš? Ne vidim zamah.

Zebec (gleda moguće zaleđe): Daj mi liniju samo tu povuci.

Erceg: Meni nije, sad će on tu provjeriti.

Zebec: Potvrđujem ti pogodak.

Što je rekao Layec?

"U zračnom duelu dvojice suparničkih igrača, gostujući igrač br. 9 je koristio obje ruke, ispružene u pokušaju odigravanja lopte glavom. U tom trenutku lijeva ruka gostujućeg igrača udarila je u lice suparničkog igrača br. 18. Napadačka faza se nastavila i gostujuća momčad postigla je pogodak, a sudac i VAR su ga potvrdili.

Gostujući je igrač napravio prekršaj zbog pokreta lijevog lakta prema licu suparnika. Ako usporedimo pokret obje ruke možemo uočiti jasan pokret lijevog lakta za razliku od desnog. U ovoj vrsti zračnog duela igrači moraju biti oprezni kako bi izbjegli izbočen položaj lakta koji može ozbiljno ugroziti sigurnost lica suparnika. Budući da se ovaj prekršaj dogodio u napadačkoj fazi, VAR je trebao intervenirati i preporučiti sucu pregled situacije (OFR)."