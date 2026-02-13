Obavijesti

ANALIZIRALI ŽDRIJEB LIGE NACIJA

As: 'Zlatna era Hrvatske bliži se kraju. Igra se vrti oko Modrića'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Izbornik Zlatko Dalić u domovini ima status legende. Pod njegovim vodstvom ostvareni su svi najveći uspjesi u posljednjem desetljeću. Uspio je od Hrvatske stvoriti jednu od najkonkurentnijih reprezentacija svijeta, piše As

Hrvatska će u petom izdanju Lige nacija igrati protiv Španjolske, Engleske i Češke. Izabranike Zlatka Dalića čeka jako težak posao u skupini "smrti", a španjolski As analizirao je ždrijeb u kontekstu Španjolaca. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' 01:22
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

"Engleska je babaroga, a Modrić je enigma", naslov je teksta madridskog medija koji ističe našeg kapetana kao ključnu figuru reprezentacije. 

"Hrvatska je, kao i uvijek, konkurentan suparnik, no budućnost momčadi ovisit će o odluci Luke Modrića, koji će nakon Mundijala, s 40 godina, odlučiti o nastavku reprezentativne karijere. Češka se smatra najslabijim protivnikom u skupini", piše As. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Španjolci smatraju da se zlatna era hrvatske reprezentacije bliži kraju jer su glavni oslonci igre u poznim igračkim godinama.

"Čini se da zlatna era hrvatske reprezentacije, obilježena finalima Svjetskog prvenstva 2018. i Lige nacija 2023., te polufinalom Mundijala 2022., prilazi kraju. Glavni oslonci momčadi, poput Modrića i Ivana Perišića, već su u poznim igračkim godinama, što predstavlja teret za ekipu koja će se nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi morati restrukturirati

Glavna zvijezda i dalje je Luka Modrić. S 40 godina, nakon Svjetskog prvenstva 2026., odlučit će o svojoj reprezentativnoj budućnosti. Dok god igra, cjelokupna igra Hrvatske vrti se oko njega. Kao njegov nasljednik profilira se Petar Sučić, veznjak milanskog Intera. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Livaković - Stanišić, Pongračić, Šutalo, Gvardiol - Sučić, Modrić, Mario Pašalić - Marco Pašalić, Ivanović, Perišić", piše As i prognozira tko će biti u prvoj postavi "vatrenih". 

Livaković - Stanišić, Pongračić, Šutalo, Gvardiol - Sučić, Modrić, Mario Pašalić - Marco Pašalić, Ivanović, Perišić

Madridski je medij istaknuo Englesku kao momčad prepunu kvalitete i jednog od favorita Svjetskog prvenstva, dok za Češku piše kako je najslabija momčad u skupini. 

