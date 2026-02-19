Aščić ide po polufinale na 1500 metara, Burić debitira na ZOI

Valentini Aščić će to biti treći izlazak na led milanske Klizačke arene, a Katarini Burić prvi.

Valentina je bila stjegonoša na svečanom otvaranju XXV. zimskih olimpijskih igara, a nakon toga je ostala bez plasmana u četvrtfinale u utrkama na 500 i 1000 metara. Njeni konačni plasmani, 23. mjesto na 500 m i 25. mjesto na 1000 m, uopće ne pokazuju koliko je zapravo bila blizu ulasku u četvrtfinale u obje discipline.

"Nije bilo kao što sam se nadala, nije išlo po planu, pogotovo u utrci na 500 metara, kad još uvijek nisam imala dobar osjećaj na ledu. Izazovno je to što dijelimo led s natjecateljima u umjetničkom klizanju, a onda se na takvom ledu dosta ljudi iz našeg sporta malo muče, jer je drugačija temperatura. Radilo se i o spletu okolnosti, nisam se dobro snašla", prokomentirala je svoj prvi nastup.

U drugom je bila žrtva sustava natjecanja koji više vrednuje plasman u pojedinoj kvalifikacijskog skupini nego postignuto vrijeme.

"Na 1000 metara nisam zadovoljna ishodom i rezultatom, no, zadovoljna sam rezultatom koji pokazuje da sam napredovala i da se zapravo mogu boriti na visokoj razini."

Foto: Jaki Franja

Aščić je u svojoj kvalifikacijskoj skupini završila na četvrtom mjestu, a trećeplasirana Talijanka Chiara Betti je bila brža za samo 28 tisućinki. Valentino vrijeme (1:27.863 minuta) bilo je bolje nego što ga je imalo 13 od 20 klizačica koje su izborile plasman u četvrtfinale.

"To se događa relativno često, jer je naš sport takav. Nije presudno ostvareno vrijeme, kao što je to u brzom klizanju na velikom ovalu, gdje svatko kliže za sebe i bitno je samo vrijeme. Kod nas je na ledu u isto vrijeme četiri do šest klizačica ili klizača pa je bitno taktički dobro otklizati, završiti ispred. Konačan plasman ovisi o nizu vanjskih čimbenika i vlastitih odluka koje donosite tijekom utrke. Tako sam i ja na 1000 metara dva kruga prije kraja pokušala prestići s unutrašnje strane, tu sam malo izgubila brzinu. Nezamjetno, ali dovoljno da mi u zadnjem krugu toliko malo nedostaje za prestizanje kojim sam mogla završiti treća i plasirati se u četvrtfinale."

Svi su u hrvatskom taboru bili tužni ishodom te utrke.

"Kad je utrka krenula i kako se odvijala, trener Benny (Bruggemans) i suklizač Ivan (Martinić) su bili uvjereni da ću biti treća. Naravno, bili su razočarani konačnim ishodom kao i ja, ali su uvijek podrška i pokušali su me utješiti."

Aščić je naučila nešto iz prethodnih nastupa i vjeruje da joj mnogo toga ide na ruku u njenom posljednjem nastupu na ovim Igrama.

"Odgovarat će mi to što se radi o više krugova, što će do izražaja doći izdržljivost, u čemu sam jaka, i to će mi ići u korist. Dobro je i to što će od šest klizačica u skupini po tri ići u četvrtfinale i još četiri najbolje četvrtoplasirane po vremenima. Jedva čekam da utrka počne."

Valentina Aščić osvojila 27. mjesto i postala prva hrvatska brzoklizačica koja je nastupila na ZOI | Foto: Jaki Franja/PIXSELL

U četvrtak su objavljene startne liste. Valentina je upala u prvu od šest četvrtfinalnih skupina, koja će startati u 20.15 sati. Najveće favoritkinje za plasman u polufinale iz njene skupine su 21-godišnja južnokorejska reprezentativka Kim Gilli i 31-godišnja Kanađanka Kim Boutin.

Južnokorejska brzoklizačica je na ovim Igrama već osvojila brončanu medalju na 1000 m i zlato u ženskoj štafeti na 3000 m, svjetska je prvakinja na 1500 m iz 2024. i u posljednje četiri sezone jedna od najboljih u utrkama Svjetskog kupa, odnosno Svjetskog Toura na toj dionici.

Iskusna Kanađanka je u Milanu osvojila brončanu medalju u ženskoj štafeti na 3000 m, a ima četiri olimpijska odličja s prethodnih ZOI u pojedinačnoj konkurenciji: srebro na 1000 m te bronce na 500 i 1500 m iz Pjongčanga 2018., kao i broncu na 500 m iz Pekinga 2022., a i višestruka je osvajačica odličja sa svjetskih prvenstava.

S ostalim klizačicama iz svoje skupine, 22-godišnjom Nizozemkom Michelle Velzeboer, 23-godišnjom Kineskinjom Zhang Chutong i 30-godišnjom Poljakinjom Natalijom Maliszewskom, Valentina se može prilično ravnopravno boriti za treće mjesto koje donosi izravan plasman u polufinale ili za četvrtu poziciju, s koje će se četiri najbrže također plasirati u sljedeći krug natjecanja.

Valentina Aščić osvojila 27. mjesto i postala prva hrvatska brzoklizačica koja je nastupila na ZOI | Foto: Jaki Franja/PIXSELL

Katarina Burić je konačno dočekala svoj olimpijski debi, nakon što je u Milanu provela već više od dva tjedna.

"Imala sam još uvijek ozbiljan blok priprema, s obzirom na to da smo došli ranije. Imala sam prilagođene treninge budući da se nisam natjecala u prve dvije discipline, tako da sam bila poprilično u treninzima. Valentina je bila tu, ali smo po prvi put u ovoj sezoni bile nekako i razdvojene, s obzirom na to da je ona nastupala", rekla je Katarina u razgovoru koji smo vodili dva dana prije njenog olimpijskog debija.

"Još nemam osjećaj da je taj petak konačno tu, blizu, nakon toliko čekanja. Prošlo je već par petaka. Kad dođu startne liste, onda ću postati svjesna toga da je došao taj trenutak."

Startne liste su došle u četvrtak, a Katarina je, kao i Valentina, dobila startnu poziciju broj 5, ali u petoj od šest četvrtfinalnih skupina. Imat će čast nastupiti uz 24-godišnju Nizozemku Xandru Velzeboer, koja je u Milanu osvojila zlatna odličja u prve dvije pojedinačne discipline (500 i 1000 m) te može postati prva u brzoklizačica na kratkoj stazi koja će na jednim Igrama osvojiti sve tri pojedinačne zlatne medalje.

U toj je skupini i njena 28-godišnja sunarodnjakinja Suzanne Schulting, dvostruka olimpijska pobjednica na 1000 metara (Pjongčang 2018. i Peking 2022.) i osvajačica bronce na 1500 metara u Pekingu 2022., svjetska i olimpijska rekorderka na 1000 metara te višestruka svjetska i europska prvakinja u različitim disciplinama.

U krug favoritkinja za plasman u polufinale pripada i 23-godišnja Talijanka Elisa Confortola koja je na ovim je Igrama već osvojila zlato u mješovitoj štafeti i srebro u ženskoj štafetnoj utrci na 3000 metara, a na 1000 metara je bila šesta. Ona je aktualna europska prvakinja na 1500 metara.

Katarina bi se, po svemu sudeći, trebala upustiti u borbu za četvrto mjesto, a suparnice će joj biti 26-godišnja Kanađanka Danae Blais i 26-godišnja Čehinja Petra Vankova.

"Osjećam se dobro. Mislim da sam spremna. Fokusirali smo se na neke stvari koje će mi biti potrebne za ovu utrku. Jedva čekam da više krene to natjecanje. Doći će napokon i tih nekoliko minuta na koje sam toliko dugo čekala", rekla je Katarina i za kraj prokomentirala dosadašnje nastupe svoje kolegice:

"Za 500 metara mi je bilo jako krivo, jer znam koliko je pokazala u zadnje dvije sezone i kroz same kvalifikacije. Za nastup na 1000 metara sam bila sretna, jer je ostvarila vrijeme koje je fascinantno. Mislim da će Valentina to uspjeti pokazati i na 1500 metara, jer je po ostvarenim vremenima pokazala da je spremna. Nije imala sreće sa ždrijebom, ali i to je dio sporta. Idemo u petak kao da se nije ništa dogodilo."