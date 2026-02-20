Aščić: Nisam zadovoljna, mislim da sam trebala biti u top 15. Burić: Obje smo htjele bolje...

Valentina Aščić i Katarina Burić nadale su se da će ovaj petak pamtiti po boljem, ali je njihov prvi zajednički olimpijski nastup završio bez željenog rezultata i barem jednog plasmana u polufinale.

Valentina je bila u prvoj četvrtfinalnoj skupini i dobro je započela utrku. Tri kruga je provela na čelu, potom je šest krugova držala treće mjesto koje joj je donosilo plasman u polufinale, da bi je u desetom krugu prestigla Nizozemka Michelle Velzeboer. Kad su joj prve tri suparnice pobjegle, Valentina ih je pokušala sustići ali je u predzadnjem krugu završila na ledu.

- Nisam baš svjesna što se točno dogodilo, što je bio problem. Istina je da je moja utrka izgledala kao klasično polufinale na Svjetskom kupu, ali to ne opravdava moje pogreške i što nisam zadržala treću poziciju kad sam trebala zatvoriti. Nizozemka je napravila veću brzinu i prestigla me. Tu sam malo čudno ušla u zavoj. Na neki način sam osjetila da gubim brzinu i da se nešto čudno događa s nogama. Pala sam kako nikad nisam do sada pala, čak ni na treningu. 'Zapikla' sam lijevi nož u podlogu. Ne znam do čega je to, do umora u nogama, do treme, do adrenalina što ih trebam stići, da ubrzam još više. To je ono što boli. Do idućih Svjetskih kupova se želim vratiti u još boljoj formi i ući u polufinale - rekla je 27-godišnja djevojka iz zagrebačkog naselja Laništa, od kuda je stiglo i nekoliko navijača koji su razvili dvije hrvatske zastave na tribini milanske Klizačke arene.

Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Valentina je zadovoljna odabranom taktikom na početku utrke.

- Iskoristila sam priliku. Utrka je krenula sporo i pravilo je da treba ići naprijed i držati poziciju, ali ne se trošiti, što sam i napravila. Mislim da sam dobro odradila prvu polovicu utrke, kad sam još bila na trećoj poziciji. Tu sam, možda, previše zatvarala na izlascima, ali nedovoljno u trenutku kad sam trebala. Imala je veću brzinu od mene, malo mi je poremetila ritam. Moja greška je bila što nisam držala dovoljan razmak od prve ispred sebe pa da mogu razviti brzinu i reagirati ako me netko želi prestići.

Nakon pada je ustala i došla do cilja, za razliku od Nizozemke, koja je također pala, ali je ostala bez plasmana. Razočaranje je bilo vidljivo, kod nekih odgovora je bila na rubu da pusti suzu.

- Ne mogu reći da sam zadovoljna. Mislim da po snazi zaslužujem biti u Top 15. Mislim da je na Svjetskom kupu bilo očito da to mogu. Bilo je samo pitanje kako će se skupine posložiti. Moja nije bila baš za prvu rundu, više za polufinale. Za očekivati mi je bilo da je Korejka Kim najjača i da će pobijediti. Nadala sam se da mogu na taktički način mogu doći do druge pozicije. Naravno, nadala sam se da ću završiti među tri. Nisam išla na to da kao četvrta ulazim po vremenu, jer se nisam htjela umarati od početka. Mogla sam pratiti da je netko nametnuo tempo, ali utrka je bila predodređena da se ide za prolazak samo tri najbolje.

Foto: Jaki Franja

Kad podvuče crtu pod drugi olimpijski nastup, nije napravila rezultatski pomak i to je ono što ju je rastužilo.

- Na prvu mi dolazi nekakav osjećaj razočaranja. U prosjeku, u ovoj sezoni imam dobre utrke iza sebe, ali ne na ovim Olimpijskim igrama. To je poseban događaj, cjelokupno natjecanje traje 20 dana i zadnji dan prije odlaska idemo na utrku. Teško je ostati fokusiran. Naravno, bilo je i veselih trenutaka. Opet, velik je napredak što sam nastupila u tri discipline, a na prošlima samo u dvije. Uvijek sam sretna kad se popravim za barem jedno mjesto. Ovaj put možda nije bilo mjesto, ali moja forma je bila puno bolja nego na prošlim Olimpijskim igrama. Rezultati to možda ne pokazuju, ali i drugi napreduju.

Najbliže plasmanu u drugi krug natjecanja bila je na 1000 metara. Rezultatom je bila bolja od 13 četvrtfinalistica, ali je u kvalifikacijskoj skupini za 28 tisućinki izgubila borbu za treće mjesto, koje bi joj donijelo plasman u četvrtfinale.

- To je po čemu je naš sport jako specifičan. Možemo reći da nije bilo sreće, ali opet je na nama da još više i jače treniramo, da bi bili jači drugi puta i zapravo mi bili ti koji će biti među prve dvije, a ne da budem četvrta. To mi je cilj.

Jedino što Valentini preostaje je brzo zaboraviti rezultate i okrenuti se novim natjecanjima koja ubrzo dolaze.

- Razočaranje je veliko, ali si postavljam dugoročan cilj. I dalje želim trenirati, i dalje osjećam da napredujem iz dana u dan. Ne gledam na olimpijske igre kao da su važnije od Svjetskog kupa ili Svjetskog prvenstva. Konkurencija je jednaka.

Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Katarina Burić je bila svjesna da će u svojoj skupini teško izboriti mjesto u polufinalu, ali nije ušla u utrku bez želje za borbom.

- Već kad sam vidjela svoju skupinu znala sam da će biti teško pokraj dvije olimpijske pobjednice i jedne europske prvakinje. No, nisam ni očekivala da će biti drugačije, jer me cijelu sezonu to prati, budući da sam u sezonu ušla s visokim brojem. I ovdje sam ušla kao 33., tako da je opet bilo isto. Mislila sam da ću u jednom trenutku pratiti cure, ali onda sam zapela iza Čehinje koja je pala i udarila me po noževima. Nije bajno, mislila sam da ću biti puno bliže četvrtom mjestu, ali nastala je rupa i nisam je više mogla zatvoriti - prokomentirala je 29-godišnja hrvatska debitantica svoj jedini nastup u Milanu.

Poput Valentine Aščić, završila je na petom mjestu u svojoj skupini. No, za razliku od svoje prijateljice, ona iz Milana ne odlazi razočarana.

- U mom slučaju, došla sam do ovoga, ali četiri godine je bilo svega i svačega. Ne mogu biti nezadovoljna. Da mi je prošle godine netko rekao da ću se kvalificirati... Mislim, ja sam vjerovala i postavila sam to kao cilj, ali ljudi nisu mislili da ću uspjeti. Ušla sam u kvalifikacije sa 60 i nekog mjesta, a ulazi ih tridesetak. Naravno da smo obje htjele bolje. Valentina je stvarno u dobroj formi ove sezone. Utrka je kratka, a put do nje je puno, puno duži.

Katarina se brzo mislima okrenula novim izazovima.

- Imamo sada Svjetsko prvenstvo pa treba sezonu završiti u nekom ljepšem svjetlu nego što je bilo na ovim utrkama.

Nova olimpijska pobjednica na 1500 metara je južnokorejska reprezentativka Kim Gilli, koja je u završnici finalne utrke prestigla sunarodnjakinju Choi Minjeong. Korejkama se na postolju pridružila Amerikanka Corinne Stoddard.

Nizozemka Xandra Velzeboer, koja je imala priliku postati prva brzoklizačica na kratkoj stazi sa sva tri pojedinačna zlatna odličja na jednim Igrama, nije se plasirala u A finale, ali je za utjehu pobijedila u B finalu i time osvojila ukupno osmo mjesto.

U konkurenciji 36 natjecateljica, hrvatske predstavnice su završile u donjem dijelu poretka: Katarina Burić je osvojila 26. mjesto u olimpijskom debiju, a Valentina Aščić je završila na 28. poziciji. Uz to ima 23. mjesto na 500 metara, a na 1000 metara je bila 25.