Astana favorit na kladionici, no povijest nas uči, modri ne gube

Umjetna trava, superbrzi travnjak, lijep novi stadion, solidna momčad i 'špijuni' koji dobro poznaju Dinamo. Astana je u maksimirskim prostorijama dočekana s velikim oprezom, Bjelica i njegovi suradnici detaljno su se pripremili za vrlo dobrog protivnika koji predvodi bivša Dinamova želja Marin Tomasov. Osim jednog detalja, dva igrača koja bi itekako mogla pomoći u lovu na play-off Lige prvaka ostala su u Zagrebu.

Filip Benković navodno završava transfer, a Armin Hodžić - ima problema s putovnicom. Nevjerojatno, no istinito, Arminova putovnica nije adekvatna za put u Kazahstan, u Dinamu su to prekasno shvatili i 'modri' napadač zbog ovog propusta propušta prvu utakmicu s Astanom.

Astana favorit za kladionice...

Iako su u Dinamu poprilično uvjereni da će proći Astanu, pa čak i napraviti velik dio posla već u prvoj utakmici (16:00, ArenaSport 1), po kladionicama današnji je domaćin favorit. Na Astanu je koeficijen 2,20, dok je na pobjedu Dinama u prvoj utakmici velikih 3,80. Spomenuli smo već, domaći Astanin travnjak izuzetno je brz i neki naši sugovornici koji su dobro upoznati s uvjetima kazahstanskog prvaka tvrde da se teško naviknuti na njega.

Povijest nas uči - Dinamo ne gubi

No, bez obzira što kažu kladionice, gledajući malo u povijest, Dinamo ne bi trebao biti autsajder u današnjem susretu. Baš naprotiv, 'modri' imaju itekako pozitivan skor s momčadima iz država bivšeg SSSR-a, izuzmemo li Rusiju i Ukrajinu. Iz deset gostovanja u Estoniji, Litvi, Gruziji, Moldaviji, Armeniji i Azerbajdžanu Dinamo ima šest pobjeda, niti jedan poraz i četiri remija. Uz to 'modri' su samo jednom ispali, i to od Šerifa 2010., a i tada je oba puta bilo 1-1.

Dinamove gostujuće utakmice protiv momčadi iz bivšeg SSSR-a