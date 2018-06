Atkinson će putovati biciklom do Rusije i to punih 18 dana!

Nakon što je Fifa objavila službeni popis sudaca za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Rusiji, mnogi su ostali u šoku jer na tom popisu nije bilo niti jednog engleskog suca.

To je prvi puta da se Englezima dogodilo takvo nešto nakon punih 80 godina. Posljednji put oni nisu imali svog suca na Svjetskom prvenstvu još 1938. godine.

No, Martin Atkinson pobrinut će se da on ipak bude na tom Svjetskom prvenstvu, ali će mu put do njega biti izrazito težak. Naime, on će pod okriljem jedne humanitarne organizacije "Whistle Stop Tour" putovati do Rusije, ni manje ni više nego - biciklom.

Da, dobro ste čuli, Atkinson i njegov kolega Jon Moss će prevaliti put dug nešto više do 2700 kilometara, a trajat će sveukupno 18 dana. Krenut će od treninga kampa engleske reprezentacije u Engleskoj pa sve do trening kampa njihove reprezentacije u Rusiji.

VIDEO - Gareth Southgate Waves Off Referee Martin Atkinson On Charity Bike Ride To Russia 🇷🇺🚴🏼‍♂️ https://t.co/pBCynIj2Fm pic.twitter.com/JICFKdX9bJ — BeanymanSports (@BeanymanSports) 11. lipnja 2018.

Tijekom tog puta će proći kroz Francusku, Belgiju, Nizozemsku, Njemačku i Poljsku, a sve to kako bi prikupili novac u humanitarne svrhe.

- To će biti ogroman izazov, ali to je sigurno izazov u kojem ćemo uživati. U 2016. godini smo biciklom došli do svakog stadiona u engleskoj prvoj ligi, a taj put je dug oko 1600 kilometara. Govorilo smo kako će to biti 18 dana patnje, ali će ta patnja biti vrijedna jer ćemo tako pomoći nekome - izjavio je Atkinson.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.