NAPETA NBA NOĆ

Atlanta u zadnjim sekundama do pobjede, Raptorsi smanjili zaostatak za Cleveland Cavsima

Piše HINA, Issa Kralj,
Atlanta u zadnjim sekundama do pobjede, Raptorsi smanjili zaostatak za Cleveland Cavsima
Foto: Brett Davis

Drama u Atlanti: McCollum 13 sekundi prije kraja osigurao pobjedu Hawksa nad Knicksima! Toronto u spektakularnom preokretu slavio protiv Clevelanda! Četvrte utakmice uskoro

Košarkaši Atlante i Toronta slavili su u trećem utakmicama 1. kruga doigravanja Istočne konferencije NBA lige.  Atlanta je u svojoj dvorani u trećoj utakmici svladala New York Knickse s 109-108 i poveli u seriji s 2-1. 

Hawksi su vodili cijelu utakmicu, najviše s 18 razlike, ali su Knicksi polako smanjivali razliku sve do zadnje minute, u koju je New York ušao s prednošću. Pobjednički koš postigao je CJ McCollum 13 sekundi prije kraja, a u zadnjem napadu Jalen Brunson se spetljao i Hawksi su slavili.

- Došao sam do svoje pozicije i napravio ono što sam morao kako bismo došli do pobjede - kratko se osvrnuo McCollum na pobjednički koš nakon utakmice. 

NBA: Playoffs-New York Knicks at Atlanta Hawks
Foto: Brett Davis

Najviše zahvalnosti za pobjedu Atlanta duguje Jalenu Johnsonu (24, 10 skokova i 8 asista) i McCollumu (23), dok su kod Knicksa bolji od ostalih bili OG Anunoby (29, 9 skokova) i Brunson (26). 

Četvrta utakmica igra se za dva dana također u Atlanti. 

Toronto je na svom parketu svladao Cleveland Cavse sa 126-104 i smanjio na 1-2 u seriji. Kanađani su u zadnju četvrtinu ušli s zaostatkom, ali su zadnji period odigrali gotovo savršeno i dvije minute prije kraja došli do čak 25 koševa prednosti. Domaćini su zadnju četvrtinu dobili s 43-23. 

NBA: Playoffs-Cleveland Cavaliers at Toronto Raptors
Foto: John E. Sokolowski

Kod Raptorsa su prednjačili Scottie Barnes (33, 11 asista) i RJ Barret (33), dok je kod Cavsa najbolji bio James Harden (18). 

Četvrta utakmica igra se za dva dana također u Kanadi. 

Komentari 0
