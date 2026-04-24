Atlanta u zadnjim sekundama do pobjede, Raptorsi smanjili zaostatak za Cleveland Cavsima

Košarkaši Atlante i Toronta slavili su u trećem utakmicama 1. kruga doigravanja Istočne konferencije NBA lige. Atlanta je u svojoj dvorani u trećoj utakmici svladala New York Knickse s 109-108 i poveli u seriji s 2-1.

Hawksi su vodili cijelu utakmicu, najviše s 18 razlike, ali su Knicksi polako smanjivali razliku sve do zadnje minute, u koju je New York ušao s prednošću. Pobjednički koš postigao je CJ McCollum 13 sekundi prije kraja, a u zadnjem napadu Jalen Brunson se spetljao i Hawksi su slavili.

- Došao sam do svoje pozicije i napravio ono što sam morao kako bismo došli do pobjede - kratko se osvrnuo McCollum na pobjednički koš nakon utakmice.

Najviše zahvalnosti za pobjedu Atlanta duguje Jalenu Johnsonu (24, 10 skokova i 8 asista) i McCollumu (23), dok su kod Knicksa bolji od ostalih bili OG Anunoby (29, 9 skokova) i Brunson (26).

Četvrta utakmica igra se za dva dana također u Atlanti.

Toronto je na svom parketu svladao Cleveland Cavse sa 126-104 i smanjio na 1-2 u seriji. Kanađani su u zadnju četvrtinu ušli s zaostatkom, ali su zadnji period odigrali gotovo savršeno i dvije minute prije kraja došli do čak 25 koševa prednosti. Domaćini su zadnju četvrtinu dobili s 43-23.

Kod Raptorsa su prednjačili Scottie Barnes (33, 11 asista) i RJ Barret (33), dok je kod Cavsa najbolji bio James Harden (18).

Četvrta utakmica igra se za dva dana također u Kanadi.