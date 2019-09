Atletičarke se pobunile: Ne snimajte naše intimne dijelove

Kraljica sportova, odnosno atletika, je sama po sebi dinamičan sport s puno preokreta i rušenja raznoraznih rekorda. A kako bi organizatori gledateljima na malim ekranima što bolje dočarali taj sport, uveli su nekoliko novih kamera kako bi gledatelji što bolje osjetili i vidjeli kako se osjećaju sami sportaši uoči važnih nastupa.

To se ponajviše odnosi na sprinterske discipline, no taj novitet nije najbolje sjeo nekima. IAAF je postavio na samom startu malene kamere koje snimaju lica sportaša i sportašica uoči početka utrka, no njemačke atletičarke pobunile su se da kamere ne snimaju samo njihova lica već i intimna područja zbog čega su digle i glas. Najglasnija je bila njemačka sprinterica Gina Luckenkemper.

- Nikad još nisam vidjela takve startne blokove. Mislim da te kamere uopće nisu zabavne jer su uperene u gornji dio tijela. Sigurna sam da nijedna žena nije bila uključena u njihovo postavljanje - rekla je ona.

Kamere su postavljene tako da snimaju iz ptičje perspektive, no time očito nisu svi zadovoljni. Njemačke atletski savez ubrzo je kontaktirao IAAF i sve je riješeno u rekordnom roku. Naime, iz međunarodnog atletskog saveza su odlučili kako će cenzurirati te kamere u ženskim disciplinama što je naišlo na odobravanje kod sportašica ženskog spola.

Nisu to jedini problemi koji muče organizatore na Svjetskom prvenstvu u atletici u Dohi. Ovo je jedno od najneposjećenijih SP-a u povijesti što je zadalo velike glavobolje Kataranima koji su dosta uložili u samu organizaciju kako bi se što bolje predstavili svijetu uoči SP-a u nogometu 2022., no za sad baš i nisu zadovoljili kriterije.