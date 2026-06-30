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20 MILIJUNA EURA

Atletico Madrid doveo Alejandra Grimalda iz Bayera

Piše HINA,
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Atletico Madrid doveo Alejandra Grimalda iz Bayera
Foto: BRETT DAVIS
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Prije tri godine se pridružio Bayeru i bio jedan od ključnih igrača u osvajanju naslova prvaka Njemačke 2024. pod vodstvom Xabija Alonsa

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Španjolski nogometni reprezentativac Alejandro Grimaldo novi je igrač Atletico Madrida, u koji je došao iz njemačkog Bayera iz Leverkusena, priopćio je španjolski klub u utorak.

Vrijednost transfera je procijenjena na oko 20 milijuna eura.

"Atletico Madrid i Bayer Leverkusen postigli su dogovor o transferu Alejandra Grimalda, koji je potpisao ugovor do lipnja 2030.", objavio je klub iz španjolske prijestolnice u priopćenju.

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Tridesetogodišnji lijevi bek, koji je rođen u Valenciji, gdje je i započeo nogometnu karijeru, prošao je kroz Barcelonine momčadi u mlađim dobnim kategorijama i četiri sezone igrao za seniorsku B momčad katalonskog diva, a onda je 2016. prešao u lisabonsku Benficu u kojoj se zadržao sedam godina, odigrao 303 utakmice u svim natjecanjima i osvojio četiri naslova prvaka Portugala.

Prije tri godine se pridružio Bayeru i bio jedan od ključnih igrača u osvajanju naslova prvaka Njemačke 2024. pod vodstvom Xabija Alonsa.

"Colchonerosi" su u priopćenju opisali Grimalda kao "svestranog lijevog beka koji se ističe svojom tehnikom i vizijom". U Atletico dolazi nakon sezone u kojoj je madridski klub ostao bez trofeja, izgubivši u finalu Kupa kralja od Real Sociedada, a u prvenstvu je za Barcelonom zaostao 25 bodova i završio na četvrtom mjestu.

Grimaldo je sa španjolskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu, a sudjelovao je prije dvije godine u osvajanju naslova europskog prvaka. U tri utakmice grupne faze na svom prvom SP-u ostao je bez nastupa.

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