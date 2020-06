Atletico slavio protiv Levantea, Valladolid remizirao s Getafeom

<p>Nogometaši madridskog <strong>Atletica </strong>ostvarili su 15. prvenstvenu pobjedu u španjolskoj Primeri, nakon što su na gostovanju kod <strong>Levantea </strong>slavili s minimalnih 1-0 (1-0), dok su Valladolid i Getafe odigrali 1-1 (1-1).</p><p>Atletico je do pobjede došao zahvaljujući autogolu Brune Gonzaleza, koji je nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu u 15. minuti. Prilika je bilo na jednoj i na drugoj strani za pogotke, ali su mreže ostale mirovati do kraja dvoboja.</p><p>U <strong>Valladolidu </strong>je <strong>Getafe </strong>došao do vodstva u 41. minuti, a strijelac je bio Jaime Mata. U sučevom dodatku prvog poluvremena domaći su izjednačili iz kaznenog udarca, a precizan je bio Turčin Enes Unal.</p><p>Atletico je sa 55 bodova došao na treće mjesto. Vodeći dvojac Barcelona i Real Madrid ima po 65 bodova. Getafe je peti sa 49 bodova, Levante je na 11. poziciji sa 38 bodova, a Valladolid je 14. sa 34 boda.</p><p>U utorak će utakmicu 31. kola odigrati još <strong>Barcelona </strong>i <strong>Athletic Bilbao</strong> na Camp Nou.</p>