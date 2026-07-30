Atletico tužio Barcelonu Fifi zbog argentinskog napadača

Atletico Madrid podnio je žalbu Međunarodnoj nogometnoj federaciji (FIFA) protiv Barcelone zbog tajnih pregovora s argentinskim napadačem Julianom Alvarezom, potvrdio je AFP-u izvor iz katalonskog kluba u četvrtak.

Svjetski prvak s Argentinom iz 2022., kojeg je Barcelona mjesecima tražila u potrazi za zamjenom za poljskog napadača Roberta Lewandowskog, izjavio je tijekom Svjetskog prvenstva 2026. da bi bilo "najbolje za sve" da ga Atletico pusti da ode.

Prema izvoru iz katalonskog kluba, madridski klub vjeruje da je Barcelona uspostavila nedopušteni kontakt s 26-godišnjim napadačem, koji ima ugovor s Atleticom do ljeta 2030., kako bi ga potaknula na odlazak.

Foto: VINCENT CARCHIETTA

Predsjednik Barcelone Joan Laporta potvrdio je početkom srpnja da je dao ponudu Atleticu za Alvareza, procijenjenu na 100 milijuna eura, koja je i dalje na stolu.

Prema napisima u španjolskim medijima, Atletico je podnio žalbu i Španjolskom nogometnom savezu (RFEF). No, iz saveza su, na upit od AFP-a, odbili potvrditi ovu informaciju.

U lipnju je Atletico već odbio navodnu ponudu Real Madrida od 150 milijuna eura za Alvareza, potez koji su mediji protumačili kao predizborni trik Realova predsjednika Florentina Pereza, kojim je želio zakomplicirati potencijalni transfer u Barcelonu.

Već nekoliko mjeseci brojni španjolski mediji izvještavaju da Alvarez, koji je 2024. došao u Atletico iz Manchester Cityja za gotovo 85 milijuna eura, sanja o pridruživanju Barceloni, bivšem klubu svog idola i reprezentativnog suigrača Lionela Messija.