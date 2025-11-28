Obavijesti

VRIJEĐALI 'TOPNIKE'

Atletico žestoko kažnjen zbog divljanja navijača na Emiratesu

Piše HINA,
Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Atletico je kažnjen sa 30.000 eura zbog "rasističkog i diskriminirajućeg" ponašanja dijela navijača, te 10.000 eura nakon što su neki od njihovih navijača bacali predmete tijekom utakmice u Londonu

Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (UEFA) je kaznila Atletico Madrid sa ukupno 40.000 eura i izrekla uvjetnu kaznu zabrane odlaska njegovih navijača na jednu gostujuću utakmicu zbog ponašanja navijača tijekom poraza od 0-4 u Ligi prvaka od Arsenala.

UEFA Champions League - Arsenal v Atletico Madrid
Foto: Toby Melville/REUTERS

Atletico je kažnjen sa 30.000 eura zbog "rasističkog i diskriminirajućeg" ponašanja dijela navijača, te 10.000 eura nakon što su neki od njihovih navijača bacali predmete tijekom utakmice na stadionu Emirates. Zabrana prodaje ulaznica navijačima za gostujuće utakmice suspendirana je na uvjetni rok od godinu dana, dodaje se.

Madridski klub nakon pet kola zauzima 12. mjesto na ljestvici Lige prvaka s devet bodova, šest manje od vodećeg Arsenala. Idući nastup u elitnom razredu europskog nogometa Atletico će imati 10. prosinca na gostovanju kod nizozemskog PSV-a Eindhovena.

