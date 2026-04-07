Atletico značajno oslabljen protiv Barcelone u Ligi prvaka...

Madridski Atletico bit će oslabljen u srijedu u Barceloni gdje će od 21 sat igrati prvu četvrtfinalnu utakmicu nogometne Lige prvaka, taj će dvoboj zbog ozljeda propustiti četvorica igrača madridskog kluba.

Najveći hendikep je što niti u srijedu Atleticovu mrežu neće čuvati slovenski golman Jan Oblak. Iako su iz madridskog kluba obznanili da je u posljednje vrijeme Oblak dobro i normalno trenirao on neće putovati u Barcelonu, a mijenjat će ga ponovno Argentinac Juan Musso. Od početka ožujka Atletico je bez prvog vratara Oblaka, ali ga je Musso u tom razdoblju prilično dobro zamijenio.

Zbog ozljeda trener Atletica Diego Simeone ne može računati niti na Jonnyja Cardosa, Gimeneza i Pabla Barriosa.

Ove sezone Barcelona i Atletico Madrid su već imali nekoliko sjajnih međusobnih dvoboja. U dvije polufinalne utakmice Kupa kralja Atletico je bio bolji te je izborio finale. U Madridu je Atletico slavio 4-0, dok je Barcelona u uzvratu pobijedila s nedovoljnih 3-0.

Međusobno su igrali i prošlog vikenda u prvenstvu. Tada je Simeone odlučio odmarati jedan dio svojih najjačih igrača, a Barcelona je pobjedom u Madridu od 2-1 napravila možda i ključan korak prema naslovu prvaka. Trenutačno ima sedam bodova više od drugog madridskog Real, dok je Atletico četvrti i ima čak 19 bodova manje od Barcelone.