Atletsko čudo: Drugi put u tek 7 dana srušio svjetski rekord!

Šveđanin Armand Duplantis (20) ponovno je oborio svjetski rekord u skoku s motkom preskočivši na dvoranskom Grand Prixu u Glasgowu 6,18 metara.

Duplantis je prije točno tjedan dana u poljskom Torunu preskočio 6,17 metara i za centimetar popravio svjetski rekord Francuza Renauda Lavillenieja (33) iz 2014. godine.

Šveđanin rođen u SAD-u rekord je postavio u prvom pokušaju na 6,18 u dvorani u Glasgowu. Za nagradu je dobio i 30.000 dolara. A prema snimci se čini da tu ima prostora i za puno više preskoke.

What are we witnessing here?? Duplantis goes over 6.18m for a new PV World Record in Glasgow. How much did he clear this by??! pic.twitter.com/bpgJzq1zoE