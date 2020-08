ATP: Bez gledatelja do kraja sezone, izmijenjen kalendar

Moguće su još neke promjene u kalendaru, odnosno dodavanje turnira, a vodstvo ATP-ja razmišlja i o izdavanju ograničenog broja jednogodišnjih licenci za organizaciju turnira

<p>Vodstvo Udruge teniskih profesionalaca (ATP) odlučilo je da će svi preostali turniri u 2020. biti odigrani bez nazočnosti gledatelja, napravljene su izmjene u kalendaru, a zbog utjecaja pandemije Covida-19 otkazano je Next Gen ATP Finale u Milanu.</p><p>Od kalendarskih promjena valja izdvojiti da će rimski Masters 1000 turniri biti odigran tjedan dana prije predviđenog termina, u tjednu u kojem je na rasporedu trebao biti otkazani madridski Masters. Finalni dvoboj u Rimu bit će odigran u ponedjeljak.</p><p>U tjednu prije Roland Garrosa (27. rujna - 11. listopada) na rasporedu će biti turnir serije 500 u Hamburgu (21. - 27. rujna), a nakon borbe za posljednje Grand Slam trofeje u 2020. na pariškoj zemlji ATP Tour će biti nastavljen dvoranskim turnirima u Europi kojima će domaćini biti St. Peterburg (12. - 18. listopada), Antwerpen (19. - 25. listopada), Moskva (19. - 25. listopada), Beč (26. listopada - 1. studenoga), Pariz (2. - 8. studenoga), Sofija (9. - 15. studenoga).</p><p>Turnir u St. Peterburgu će biti podignut na razinu serije ATP 500 za ovu godinu.</p><p>Sezona će biti zaključena NItto ATP Finalom u londonskoj O2 Areni (15. - 22. studenoga).</p><p>Moguće su još neke promjene u kalendaru, odnosno dodavanje turnira, a vodstvo ATP-ja razmišlja i o izdavanju ograničenog broja jednogodišnjih licenci za organizaciju turnira.</p><p>Prvi turnir u nastavku sezone bit će Cincinnati Masters, koji će iznimno ove godine biti odigran na terenima USTA Nacionalnog centra u New Yorku, a započet će 22. kolovoza. Slijedit će US Open na istim terenima, a u drugom tjednu drugog Grand Slam turnira u 2020. tenisači koji prije završe natjecanje ili odluče ne ići u New York, moći će igrati na zemljanoj podlozi u austrijskom Kitzbühelu (8. - 14. rujna).</p><p>- Tenis se polako vraća i nadamo se, prvenstveno misleći na zdravlje i sigurnost svih uključenih, da ćemo uspjeti iskoristiti sve prilike za odigravanje turnira te na snažan način završiti sezonu - izjavio je predsjednik ATP-ja Andrea Gaudenzi pohvalivši organizatore turnira za njihovu predanost, fleksibilnost i snalažljivost u iznalaženju rješenja za opstanak u ovim izazovnim okolnostima.</p>