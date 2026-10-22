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ATP spriječio više stotina tisuća hejt komentara: Zlostavljanje na internetu nije za tenis...

Piše HINA,
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ATP spriječio više stotina tisuća hejt komentara: Zlostavljanje na internetu nije za tenis...
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Foto: Go Nakamura
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Nastavit ćemo ulagati u tehnologiju, stručnost i partnerstva kojima štitimo igrače, a također ćemo nastaviti surađivati ​​s nadležnim tijelima kako bismo osigurali da odgovorne osobe snose posljedice, poručili su

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Više od 85 posto tenisača koji su tijekom protekle godine bili aktivni na društvenim mrežama suočilo se s uvredljivim komentarima, a ATP je spriječio da oko 234.000 takvih komentara dopre do njih ili njihovih navijača, objavila je u četvrtak ta teniska asocijacija.

ATP je do ovih saznanja došao analizom više od 3,7 milijuna komentara na društvenim mrežama ATP-a i samih igrača, koju je provela inicijativa "Safe Sport" (Siguran sport). Ta inicijativa koristi moderaciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji te stručnu procjenu prijetnji.

Navodi se da je identificirano više od 284.000 uvredljivih komentara, od kojih je više od 82 posto uklonjeno u stvarnom vremenu. Tijekom prve godine djelovanja, program je otkrio i sakrio više od 162.000 komentara koji su sadržavali "teške" oblike zlostavljanja.

"Dobrobit igrača u središtu je napora ATP-a usmjerenih na zaštitu sudionika", izjavio je Andrew Azzopardi, ATP-ov direktor za zaštitu sudionika.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: Go Nakamura

"Sprečavanje da više od 234.000 uvredljivih komentara dopre do igrača i navijača pokazuje stvaran, opipljiv učinak koji ovaj program ima svakoga dana. Zlostavljanju na internetu nije mjesto u tenisu. Nastavit ćemo ulagati u tehnologiju, stručnost i partnerstva kojima štitimo igrače, a također ćemo nastaviti surađivati ​​s nadležnim tijelima kako bismo osigurali da odgovorne osobe snose posljedice", dodao je.

Tenisači se, baš kao i mnogi drugi sportaši, često moraju nositi s gnjevom anonimnih zlostavljača na internetu, među kojima je mnogo onih koji se bave klađenjem. No, zlostavljanje na internetu ne dolazi samo od ljutitih kladitelja. Američka tenisačica Coco Gauff ranije je ovog mjeseca otkrila da je tijekom turnira u Kini bila izložena "nevjerojatnoj" količini rasističkih uvreda, što je naišlo na osudu Ureda Ujedinjenih naroda za ljudska prava.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: Tyrone Siu

Organizacija World Tennis, WTA, klub All England Club i Teniski savez Sjedinjenih Američkih Država pokrenuli su sustave za nadzor koji koriste kombinaciju umjetne inteligencije i javno dostupnih podataka kako bi pomogli u zaštiti igrača.

Organizatori Grand Slam turnira Roland Garros također su igračima stavili na raspolaganje softver temeljen na umjetnoj inteligenciji, namijenjen blokiranju internetskog uznemiravanja i govora mržnje.

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