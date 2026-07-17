ATP Umag igra se 36 godina. Ovo se dogodilo prvi put ikad!

Po prvi put u 36-godišnjoj povijesti turnira za plasman u finale uma

Umag: Vatromet nakon završenog turnira Plava Laguna Croația Open | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

škog Croatia Opena borit će se četvorica nepostavljenih tenisača, nakon što su posljednja trojica nositelja zaustavljena u četvrtfinalu pa polufinalne parove čine Roman Andres Burruchaga i Daniel Merida te Damir Džumhur i Alex Molčan.

Burruchaga je u argentinskom dvoboju svladao sedmog nositelja Camila Uga Carabellija sa 6-2, 2-6, 6-3, potom je u najdužem meču u povijesti turnira Džumhur sa 7-6 (5), 6-7 (4), 7-6 (4) nakon tri sata i 42 minute pobijedio četvrtog nositelja Mattea Arnaldija, da bi na kraju programa Molčan s 3-6, 6-1, 6-2 izbacio iz turnira drugog nositelja Alejandra Davidovicha Fokinu. Prvi je nastup u polufinalu osigurao Španjolac Daniel Merida koji je u srazu dvojice nepostavljenih tenisača sa 6-1, 6-3 nadigrao Francuza Titouana Drougeta.

Posebno dojmljiv bio je dvoboja najboljeg bosansko-hercegovačkog tenisača svih vremena, 34-godišnjeg Sarajlija Damir Džumhura i Mattea Arnaldija, koji su za jednu minuti nadmašili dosadašnje umaške rekordere po dužini trajanja meča Argentinca Carlosa Berlocqa i Slovenca Blaža Kavčiča koji su taj rekord postavili 2011.

- Za minutu?! Ušli smo u povijest, barem tako. Da sam izgubio, ne bi mi to baš nešto značilo. Nevjerojatan meč s obje strane - rekao je potpuno fizički i emocionalno iscrpljeni pobjednik Damir Džumhur podno stadiona "Goran Ivanišević".

Mogao je završiti meč u dva seta, ali je propustio u drugoj dionici prednost od 5-3 i nije došao do meč-lopte.

- Ne mogu si zamjeriti što nisam završio meč u drugom setu. Imao sam vrlo sličan dvoboj na Roland Garrosu protiv Davidovicha Fokine, vodio sam 2-1 u setovima i 5-3, a od tada 15 'winnera' s druge strane. Nisam osjećao veliki pritisak, nisam se ni stisnuo, kako mi to kažemo. Pokušao sam igrati isto, ali se vjerojatno Arnaldi opustio. Krajem drugog seta nisam pronalazio odgovor za njegovu igru - priznao je Džumhur.

- U svojoj glavi sam znao da mogu pobijediti, ali kad se ispusti set i 5-3, onda počneš i previše razmišljati o tome. To su neke moje boljke koje u Umagu ne dolaze do izražaja. Ovdje se sve nekako posloži. Volim igrati ovdje, atmosfera je sjajna i stvarno sam uživao u meču nakon dugo vremena. Imao sam zadnji period u kojem sam iskreno razmišljao da na kraju sezone završim karijeru - izjava je koja je pomalo i šokirala sve koji su se okupili oko 34-godišnjeg Sarajlije.

Bilo je u tom dvoboju svega pa i propusta "Hawk-eye" tehnologije koja je Alnardiju nezasuženo darovala as u 'tie-breaku' prvog seta, kad je više nego očigledno promašio prvi servis, a sudac tu nije ništa mogao napraviti.

- Ne slažem se da sudac na očigledan aut ne smije intervenirati. Razumijem, postoje neka pravila, ali teško je to prihvatiti. U 'tie-breaku' umjesto 4-1 i drugi servis, njemu se piše as za 4-2. Sa svim tim sam se nekako nosio dosta dobro i bio sam miran u odlučujućim trenucima. Da se igra ovako dug meč, a da ne bude barem neke drame, bilo bi dosadno. Nikad ne činim nešto s namjerom, nikad ne želim provocirati suparnika, ali volim 'fair-play'.

Posebno je bio ganut kad je pri kraju trećeg seta za vrijeme stanke s razglasa odjeknuo glas Halida Bešlića u skladbi "Ljiljani".

- I tada, a i sad sam se naježio. Ovo je prvi put da mi se tako nešto dogodilo. Ova pjesma je obilježila ovo Svjetsko nogometno prvenstvo za našu reprezentaciju. Ona scena kad gotovo cijeli stadion naših navijača u Los Angelesu pjeva tu pjesmu to je stvarno nevjerojatna. Bilo je lijepo, iskreno sam se nasmijao i pjevao. Inače bih vjerojatno bio smrknut na 6-5 u trećem setu, ali to me stvarno oraspoložilo, možda mi dalo i dodatne motivacije.

Dva gema poslije stajao je nasred terena razdragan zbog pobjede, a onda je onako umoran, lica oblivenog znojem sjeo na klupu na kojoj ga je dočekao najveći navijač, njegov četverogodišnji sin Luka i srdačno ga izgrlio i izljubio.

Umag: Plava laguna Croatia Open Umag, 2. kolo, Evgeny Donskoy - Damir Džumhur | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Imamo posebnu vezu. Uvijek sam govorio da bih volio igrati tenis, a da me moje dijete gleda. Iskreno, to je najljepša stvar koja mi se dogodila u životu. Znam koliko smo emotivno povezani, ali u nekim trenucima sam poželio da me ne gleda kad sam nervozan, da samo dođe vidjeti zadnji, pobjednički poen. To je nešto najljepše. Nemam priliku stalno putovati s njim, ali je najljepše kad je uz mene.

Džumhuru je to drugo uzastopno polufinale u Umagu. Prošle godine ga je Španjolac Carlos Taberner ostavio bez finala, a godinu dana poslije će pokušati do meča za naslov doći preko još jednog povratnika u Top 100, Slovaka Alexa Molčana, koji je nakon preokreta protiv Dine Prižmića u drugom kolu, nadoknadio set zaostatka i u srazu s drugim nositeljem Alejandrom Davidovichem Fokinom.

Španjolac je bio upitan za nastup, ali se uspio dovoljno oporaviti od bolova u leđima i odlično je odigrao prvi set četvrtfinala. No, onda se Molčan ponovno pretvorio u drugačijeg tenisača, onog koji gotovo ništa ne može promašiti i za kojega ne postoji lopta do koje ne može stići.

- Morao sam dignuti razinu svog tenisa, to je bila jedina opcija. Jako sam zadovoljan kako sam igrao u drugom i trećem setu i vrlo sam sretan zbog ove pobjede - rekao je 28-godišnji Slovak koji će po sedmi put igrati u polufinalu na ATP Touru, a u dosadašnjih šest ima polovičan omjer (3-3).

Džumhur i Molčan će igrati večernji meč, s početkom ne prije 21 sat, dok će se od 18 sati za mjesto u finalu boriti Roman Andres Burruchaga i Daniel Merida.

U četvrtak su odigrani i polufinalni mečevi u konkurenciji parova, a finale će, nažalost, proći bez hrvatskih predstavnika. Admir Kalender i Nino Serdarušić poraženi su od Britanaca Davida Stevensona i Marcusa Willisa koji su slavili sa 7-6 (2), 2-6, 10-5. Britanci će za naslov igrati protiv prvih nositelja, Čeha Adama Pavlaseka i Patrika Rikla, koji su sa 6-4, 6-4 bili bolji od Argentinaca Romana Andresa Burruchage i Mariana Kestelboima.

ATP 250 Umag, pojedinačno - četvrtfinale

Roman Andres Burruchaga (Arg) - Camilo Ugo Carabelli (Arg/7) 6-2, 2-6, 6-3

Daniel Merida (Špa) - Titouan Drouget (Fra) 6-1, 6-3

Damir Džumhur (BIH) - Matteo Arnaldi (Ita/4) 7-6 (5), 6-7 (4), 7-6 (4)

Alex Molčan (Svk) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/2) 3-6, 6-1, 6-2