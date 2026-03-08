Atraktivna plesačica osvojila je MMA zvijezdu. Hrvatska im je drugi dom: 'Ona je moj anđeo'

Iako je njezin život usko povezan s jednom od najvećih zvijezda borilačkog sporta, Sophie je zadržala dozu privatnosti i samozatajnosti. Opisuje se kao osoba koja voli prirodu i avanture, a tu strast dijeli s Alistairom. Njihov zajednički život ispunjen je putovanjima i istraživanjem, a borac je u njoj pronašao mirnu luku. Prilikom zaruka u listopadu 2024., posvetio joj je dirljive riječi. | Foto: Instagram