Atraktivna plesačica osvojila je MMA zvijezdu. Hrvatska im je drugi dom: 'Ona je moj anđeo'

Sophie Overeem velika je podrška nizozemskoj borilačkoj legendi, vjenčali su se u Dubrovniku uz glamur "Igre prijestolja"! Njihova veza s Hrvatskom raste
Ime Alistaira Overeema (45) poznato je svakom ljubitelju borilačkih sportova. Nizozemska legenda, bivši prvak Strikeforcea, Dreama i K-1, jedan je od najuspješnijih i najdugovječnijih teškaša u povijesti. No, posljednjih godina, jednako kao po svojim pobjedama u ringu i oktogonu, Overeem je postao poznat i po svojoj dubokoj povezanosti s Hrvatskom.
Iza te ljubavi stoji žena koja mu je, kako sam kaže, osvijetlila život, njegova supruga Sophie Overeem, bivša plesačica i model koja dijeli njegovu strast prema putovanjima i avanturama, a upravo je ona bila ključna za njegovu odluku da Jadran naziva svojim drugim domom. Njihova dugogodišnja veza okrunjena je spektakularnim vjenčanjem u Dubrovniku, koje je potvrdilo da je srce "Demolition Mana" nepovratno osvojeno.
Krajem svibnja 2025. oči svjetskih medija bile su uprte u Dubrovnik. Na povijesnoj tvrđavi Lovrijenac, koja se ponosno uzdiže na hridi iznad mora, Alistair i Sophie izrekli su sudbonosno "da". Ceremonija je bila daleko od klasične; par je za svoje vjenčanje odabrao temu inspiriranu planetarno popularnom serijom "Igra prijestolja", koja se velikim dijelom snimala upravo u Dubrovniku.
Sophie je zablistala u vjenčanici i s frizurom koje su podsjećale na lik Daenerys Targaryen, legendarne Khaleesi, dok je Alistair preuzeo ulogu njezinog "zaštitnika i zmaja". Cijela atmosfera bila je prožeta magijom, a jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je kada je Sophie, okružena s 300 svijeća, otpjevala serenadu svom suprugu.
Gosti, koji su stigli iz cijelog svijeta, na proslavu su doplovili luksuznom jahtom iz Splita, svjedočeći tako događaju koji je savršeno spojio holivudski glamur s mediteranskim šarmom. Prije same ceremonije, par se zahvalio svima koji su došli.
"Hvala vam od srca što ste putovali sve do Hrvatske kako biste proslavili ovaj poseban vikend s nama", poručili su tada.
Iako je Alistair rođen u Londonu, a odrastao u Nizozemskoj, njegova veza s Hrvatskom seže duboko, a za nju je najzaslužniji Splićanin Ante Bonačić. Renomirani kondicijski trener i bivši atletičar postao je ključna figura u Overeemovoj karijeri još od 2008. godine, a njihovo prijateljstvo, koje je započelo slučajnim susretom na Hvaru, preraslo je u kumstvo.
Upravo je Bonačić bio Alistairov vjenčani kum na ceremoniji u Dubrovniku, što simbolično potvrđuje koliko je Hrvatska postala važan dio života slavnog borca. Overeem nikada nije krio svoje oduševljenje našom zemljom, a u brojnim je intervjuima isticao kako se ovdje osjeća kao kod kuće. Obitelj Overeem redovito ljetuje na Jadranu, posjećujući Split, Dubrovnik te otoke poput Hvara i Korčule.
- Ovdje se osjećam vrlo dobrodošlo. Svaki put kad dođem, osjetim puno ljubavi i podrške. Hrvati vole borce, a ja volim dolaziti ovamo, posebno ljeti - rekao je svojedobno u Podcast Inkubatoru.
Postao je i neslužbeni ambasador hrvatske obale, često je preporučujući prijateljima i obožavateljima u Sjedinjenim Američkim Državama.
- Ljeti je Hrvatska jedno od najboljih mjesta na svijetu i svima to govorim. Kad sam u Americi, uvijek pričam o hrvatskoj obali. Split i Dubrovnik su predivni gradovi. Amerikanci nikada nisu iskusili ništa slično. Uvijek im kažem, idite u Hrvatsku - istaknuo je Overeem.
Dok je Alistair gradio svoju impresivnu borilačku karijeru, Sophie je svoj put gradila u svijetu umjetnosti. Kao bivša profesionalna plesačica i model, posjeduje gracioznost i disciplinu koje je danas pretočila u novu strast, fotografiju i videografiju.
Iako je njezin život usko povezan s jednom od najvećih zvijezda borilačkog sporta, Sophie je zadržala dozu privatnosti i samozatajnosti. Opisuje se kao osoba koja voli prirodu i avanture, a tu strast dijeli s Alistairom. Njihov zajednički život ispunjen je putovanjima i istraživanjem, a borac je u njoj pronašao mirnu luku. Prilikom zaruka u listopadu 2024., posvetio joj je dirljive riječi.
"Rekla je 'da'. Sophie, moj anđele koji mi osvjetljavaš život svojom dobrotom, smijehom i beskrajnom podrškom. Zauvijek sam zahvalan što ću ostatak života provesti s tobom uz sebe. Radujemo se našem vjenčanju i životu ispunjenom ljubavlju i avanturom", objavio je tada.
Zajedno odgajaju dvije kćeri, Yazz-Ley Rey, rođenu 2016., i Sensi-Liss Royce, koja je na svijet stigla godinu kasnije. Alistair iz prethodne veze ima i stariju kćer Storm. Upravo je želja da bude prisutniji otac bila jedan od glavnih razloga njegovog povlačenja iz profesionalnog sporta.
Shvatio je da su obiteljski trenuci vrjedniji od bilo kojeg trofeja, a tu filozofiju danas živi sa Sophie, gradeći zajedničku budućnost daleko od blještavila reflektora i brutalnosti oktogona. Njihov novi životni put odveo ih je u Dubai, gdje zajedno pokreću projekte u wellness industriji, dokazujući da su jednako snažan tim u poslu kao i u privatnom životu.
