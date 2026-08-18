Obavijesti

Sport

Komentari 1
OD BLATA DO ZLATA

AU, KOJI POSAO Nosio je lopte, Hazard ga 'cipelario', a sad će okrenuti stotine milijuna eura!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
AU, KOJI POSAO Nosio je lopte, Hazard ga 'cipelario', a sad će okrenuti stotine milijuna eura!
Foto: Profimedia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hazard ga je nekad udario, a danas Charlie Morgan broji milijune: bivši skupljač lopti blizu je prodaje svog biznisa sa zlatnom votkom (Au votka) za 500 milijuna funti!

Admiral

Charlie Morgan bio je jedan običan mladić koji je skupljao lopte na stadionu voljenog Swansea Cityja. U siječnju 2013. godine (polufinale Liga kupa), kada je Swansea dočekao Chelsea, postao je poznat zbog Edena Hazarda, ali taj dan neće pamtiti po dobrom. Naime, Hazard je htio brzo dati loptu golmanu da izvede gol-aut, Morgan je nekako legao preko lopte, a tada ga je jedna od najvećih zvijezda Premier lige udarila nogom u trbuh. Nastao je pravi skandal, a nakon više od desetljeća kasnije, Morgan je opet poznat. Sada je za sve kriva - votka!

Da prvo zaokružimo incident, Morgan je nakon udarca ležao i držao se za rebra, a sudac je dao crveni karton Hazardu. Utakmica je na kraju završila bez golova, no taj je rezultat bio dovoljan da Swansea izbori plasman u finale. Velšani su prolazak osigurali zahvaljujući 2-0 pobjedi iz prve utakmice, odigrane ranije tog mjeseca na Stamford Bridgeu.

Morgan je nakon tog incidenta, koji je privukao veliku pozornost javnosti, preko noći postao poznat. Njegov otac Martin, inače milijunaš i jedan od direktora Swansea Cityja, također je dospio u središte priče. Morgan je u kratkom vremenu prikupio desetke tisuća pratitelja na društvenim mrežama.

E sada dolazi u igru votka i carstvo koje je stvorio Morgan. Danas 30-godišnji Morgan, rodom iz Swanseaja, suvlasnik je brenda alkoholnih pića Au Vodka, koji je 2015. pokrenuo s prijateljem Jacksonom Quinnom. Tvrtka je tijekom posljednjeg desetljeća doživjela nevjerojatan rast, a njezina je vrijednost ranije procijenjena na oko 170 milijuna eura.

Morgan i Quinn u međuvremenu su se našli na listi najbogatijih ljudi britanske industrije pića za 2026. godinu, a njihovo se pojedinačno bogatstvo procjenjuje na čak 87 milijuna eura. Ipak, njihova bi se imovina uskoro mogla višestruko povećati. Naime, dvojac je navodno nadomak sklapanja velikog posla vrijednog oko 584 milijuna eura, kojim bi Au Vodku prodali američkom divu Sazerac Companyju. Riječ je o kompaniji koja u svom portfelju već ima poznate brendove poput BuzzBallza i Southern Comforta.

Prema pisanju Sky Newsa, pregovori traju već nekoliko mjeseci, a čini se da je dogovor sada vrlo blizu. Ako se posao realizira, Morgan i Quinn mogli bi ostvariti golemu financijsku korist. Prema dosad objavljenim informacijama, svaki od njih trebao bi dobiti više od 116 milijuna eura.

Još nije poznato hoće li Morgan i Quinn nakon zaključenja prodaje ostati na svojim sadašnjim pozicijama u kompaniji. Au Vodka je posljednjih godina snažno rasla zahvaljujući agresivnom nastupu na društvenim mrežama, ali i suradnjama s brojnim poznatim imenima. Među njima su boksačka legenda Floyd Mayweather, brazilska nogometna ikona Ronaldinho te reper Fredo. Boca Au votke zlatne je boje, a ime je dobila po simbolu za zlato (Au).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Manchester United prati Hrvata, saga oko Alvareza mogla bi biti gotova
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Manchester United prati Hrvata, saga oko Alvareza mogla bi biti gotova

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Provokativna plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom
IMA SVOJE PRINCIPE

FOTO Provokativna plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (37) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026