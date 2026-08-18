AU, KOJI POSAO Nosio je lopte, Hazard ga 'cipelario', a sad će okrenuti stotine milijuna eura!

Charlie Morgan bio je jedan običan mladić koji je skupljao lopte na stadionu voljenog Swansea Cityja. U siječnju 2013. godine (polufinale Liga kupa), kada je Swansea dočekao Chelsea, postao je poznat zbog Edena Hazarda, ali taj dan neće pamtiti po dobrom. Naime, Hazard je htio brzo dati loptu golmanu da izvede gol-aut, Morgan je nekako legao preko lopte, a tada ga je jedna od najvećih zvijezda Premier lige udarila nogom u trbuh. Nastao je pravi skandal, a nakon više od desetljeća kasnije, Morgan je opet poznat. Sada je za sve kriva - votka!

Da prvo zaokružimo incident, Morgan je nakon udarca ležao i držao se za rebra, a sudac je dao crveni karton Hazardu. Utakmica je na kraju završila bez golova, no taj je rezultat bio dovoljan da Swansea izbori plasman u finale. Velšani su prolazak osigurali zahvaljujući 2-0 pobjedi iz prve utakmice, odigrane ranije tog mjeseca na Stamford Bridgeu.

Remember when Eden Hazard kicked this Swansea City ball boy back in 2013? 😳



His name is Charlie Morgan - now owner of AU Vodka - and he's about to sell his company for a reported £500M! 🤩



He'll be richer than Hazard himself now... 🤣 💴 pic.twitter.com/qlfUmFLtqF — Sleeper Football (@SleeperFooty) August 17, 2026

Morgan je nakon tog incidenta, koji je privukao veliku pozornost javnosti, preko noći postao poznat. Njegov otac Martin, inače milijunaš i jedan od direktora Swansea Cityja, također je dospio u središte priče. Morgan je u kratkom vremenu prikupio desetke tisuća pratitelja na društvenim mrežama.

E sada dolazi u igru votka i carstvo koje je stvorio Morgan. Danas 30-godišnji Morgan, rodom iz Swanseaja, suvlasnik je brenda alkoholnih pića Au Vodka, koji je 2015. pokrenuo s prijateljem Jacksonom Quinnom. Tvrtka je tijekom posljednjeg desetljeća doživjela nevjerojatan rast, a njezina je vrijednost ranije procijenjena na oko 170 milijuna eura.

Morgan i Quinn u međuvremenu su se našli na listi najbogatijih ljudi britanske industrije pića za 2026. godinu, a njihovo se pojedinačno bogatstvo procjenjuje na čak 87 milijuna eura. Ipak, njihova bi se imovina uskoro mogla višestruko povećati. Naime, dvojac je navodno nadomak sklapanja velikog posla vrijednog oko 584 milijuna eura, kojim bi Au Vodku prodali američkom divu Sazerac Companyju. Riječ je o kompaniji koja u svom portfelju već ima poznate brendove poput BuzzBallza i Southern Comforta.

😳Hazard vuelve a ver al recogepelotas que pateó en un partido del Chelsea hace 11 años



🤑Charlie Morgan creó una exclusiva marca de vodka y es ahora uno de los más ricos del Reino Unido



😂El efecto Hazard pic.twitter.com/iuzo8HUrzK — BeSoccer (@besoccer_ES) January 24, 2024

Prema pisanju Sky Newsa, pregovori traju već nekoliko mjeseci, a čini se da je dogovor sada vrlo blizu. Ako se posao realizira, Morgan i Quinn mogli bi ostvariti golemu financijsku korist. Prema dosad objavljenim informacijama, svaki od njih trebao bi dobiti više od 116 milijuna eura.

Još nije poznato hoće li Morgan i Quinn nakon zaključenja prodaje ostati na svojim sadašnjim pozicijama u kompaniji. Au Vodka je posljednjih godina snažno rasla zahvaljujući agresivnom nastupu na društvenim mrežama, ali i suradnjama s brojnim poznatim imenima. Među njima su boksačka legenda Floyd Mayweather, brazilska nogometna ikona Ronaldinho te reper Fredo. Boca Au votke zlatne je boje, a ime je dobila po simbolu za zlato (Au).