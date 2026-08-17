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FOTO Provokativna plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
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FOTO Provokativna plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom
Luana Alonso (22) vlasnica je nekoliko plivačkih rekorda u Paragvaju, no nakon Olimpijskih igara u Parizu se umirovila nakon što nije uspjela ući u finale. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Luana Alonso (22) vlasnica je nekoliko plivačkih rekorda u Paragvaju, no nakon Olimpijskih igara u Parizu se umirovila nakon što nije uspjela ući u finale. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
Komentari 33

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