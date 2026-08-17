FOTO Provokativna plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

KAOS NA ODMORIŠTU

VIDEO Torcidaši na autocesti A1 krenuli u obračun s Armadom?! Policija reagirala, nastao je čep

DRAGANIĆ - Hajduk večeras gostuje kod Gorice u 3. kolu HNL-a, a Torcida je na putu do Zagreba na A1 pokušala izazvati incident. Dočekala ih je karlovačka policija, iz koje nam kažu da je postupanje u tijeku. Jedan čitatelj tvrdi da je policija zatvorila koridor te da je ondje bila i Armada koja je putovala u Varaždin. Drugi čitatelj tvrdi kako je vidio torcidaše da su izašli iz kombija i u trku pohrlili prema parkingu. Zbog toga je od Novigrada na Dobri do odmorišta nastala velika gužva i zastoj.