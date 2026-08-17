FOTO Provokativna plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
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Luana Alonso (22) vlasnica je nekoliko plivačkih rekorda u Paragvaju, no nakon Olimpijskih igara u Parizu se umirovila nakon što nije uspjela ući u finale.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Luana Alonso (22) vlasnica je nekoliko plivačkih rekorda u Paragvaju, no nakon Olimpijskih igara u Parizu se umirovila nakon što nije uspjela ući u finale. |
Foto: Instagram/Ida Solbakken
Luana Alonso (22) vlasnica je nekoliko plivačkih rekorda u Paragvaju, no nakon Olimpijskih igara u Parizu se umirovila nakon što nije uspjela ući u finale.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Ušla je u medijski vrtlog nakon što ju je Paragvajski olimpijski savez izbacio iz olimpijskog sela.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
'Odbila je službenu uniformu i nosila je odjeću po svojoj volji. Njezina prisutnost stvorila je neugodnu atmosferu u paragvajskom timu', rekla je predsjednica Larissa Schaerer. Kažu kako je u pitanju bila oskudna odjeća koja je više pokazivala, nego skrivala
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Smetalo im je i što je, kako kažu, Luana neozbiljno shvatila nastup na Igrama. Fotografirala se s poznatim sportašima, družila se s ostalim natjecateljima i razgledavala Pariz. Zbog toga su je i izbacili iz štafete
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Ipak, ona tvrdi kako to nije istina. 'Želim samo stati na kraj glasinama i objasniti kako me nisu nigdje izbacili' objavila je Alonso na svojem Instagram profilu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Iz plivanja je otišla nakon nastupa na Igrama u Tokiju i Parizu, a sada se okrenula drugoj karijeri. Otvorila je profil na Onlyfansu, stranici za odrasle.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Sadržaj na spomenutoj platformi naplaćuje 32 eura mjesečno.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Nakon Olimpijskih igara rekla je kako će se posvetiti studiju. ''Ići ću studirati u SAD, nastavit ću karijeru u političkim znanostima i, zašto ne, jednog dana biti ministar sporta', kazala je Luana. Ipak, sada je uplovila u nove vode
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Provokativna bivša plivačica nedavno je odgovarala na pitanja obožavatelja na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Jedan ju je pitao hoće li se vratiti plivačkim natjecanjima, i Olimpijskim igrama, a odgovorila je: "Vratit ću se iduće godine, ali ne znam još hoću li se opet moći natjecati."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Zanimljivo, paragvajske novine Hoy pišu kako Luana želi promijeniti državljanstvo u budućnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Naime, paragvajsku zastavu htjela bi zamijeniti američkom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram